Innovation & Wachstum, Strategieentwicklung: neueBeratung gehört erneut zu den besten Unternehmensberatungen in Deutschland

(fair-NEWS)

Frankfurt a.M. (16. Mai 2017) – Das Wirtschaftsmagazin brand eins und das Institut Statista küren jedes Jahr die besten Unternehmensberater Deutschlands. Von den ca. 15.000 Consultingunternehmen in Deutschland wurden in diesem Jahr nur 297 prämiert. Die befragten Kunden und leitenden Unternehmensberater haben erneut neueBeratung in der Kategorie „Innovation und Wachstum“ ausgezeichnet. Zudem konnte neueBeratung auch in der Kategorie „Strategieentwicklung“ punkten.„neueBeratung hat sich damit unter den führenden Anbietern der deutschen Consultingbranche etabliert. Wir danken vor allem unseren Kunden für die gute Wertung, die unser Know-how beim Aufbau, Ausbau und Umbau von Geschäftsmodellen schätzen.“, freut sich Emmanuel Sauvonnet, Gründer und Geschäftsführer von neueBeratung GmbH.Insbesondere mit der Methode ‚Corporate Lean Startup’ konnte neueBeratung in den letzten Jahren erfolgreich Projekte von Kunden begleiten und ergänzt damit die eigene Kompetenz im Bereich Design Thinking um die Entwicklung von Geschäftsmodellen.Markus Blatt, ebenso Gründer und Geschäftsführer von neueBeratung GmbH: „Innovation und Strategieentwicklung sind insbesondere bei der Digitalen Transformation eng miteinander verbunden - wir freuen uns, dass unsere Kompetenzen in diesem Bereich nun auch ausgezeichnet wurden.“



Bildinformation: Die Geschäftsführer Emmanuel Sauvonnet & Markus Blatt freuen sich über die erneute Auszeichnung.