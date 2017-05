Die Seele Tetiaroas - Das Dschungel Spa

(fair-NEWS)

Tetiaroa Atoll, Mai 2017: Im Herzen des nachhaltigen Luxusresorts The Brando, eingebettet in die Natur des privaten Tetiaroa Atolls, befindet sich das außergewöhnliche Varua te ora Polynesian Spa, die Seele der Inseln. Bei klassischen als auch traditionellen Polynesischen Behandlungen können große und kleine Gäste sich in einer atemberaubenden Kulisse bei holistischen Treatments und teils sechs Meter über dem Boden, mitten im Dschungel, entspannen.Im Herzen des AtollsDas Varua te ora Polynesian Spa, umgeben von einer üppigen Flora aus exotischen Pflanzen, offeriert auf einer Fläche von 2.000 m² holistische Behandlungen, die an polynesischen Traditionen angelehnt, Himmel und Erde verbinden. Neben klassischen Behandlungen wie Maniküre, Pediküre und Waxing, werden Gäste hier mit einzigartigen Erlebnissen und speziellen Behandlungen , wie der Te Ora Mana Signature Experience, dem „Queens sacred bath“ oder der Taurumi-Massage nach Polynesischer Tradition verwöhnt.Fare Manu – Der Cocoon zwischen Himmel und ErdeSechs Meter über dem Boden thront das das Fare Manu, das „Vogelhäuschen“. Der höchstgelegene Treatment-Raum des Atolls bietet Paaren unter anderem die unvergleichliche Erfahrung eines „Queens sacred bath“ eines polynesischen Königinnenbads. Bei einer unvergesslichen Aussicht auf die atemberaubende Natur der Insel werden Gäste mit unverfälschten polynesischen Treatments verwöhnt. Dabei ist jede Behandlung auf die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten.Preise: Fare manu exclusive - 3 Stunden inklusive Queen’s ‘sacred bath’ 1.048 EuroNeben den außergewöhnlichen Behandlungen im Fare Manu, bietet das Spa viele weitere unvergessliche polynesische Treatments für Groß und Klein wie die Te Ora Mana Signature Experience oder das Tamarii Spa mit besonderen Behandlungen für Kinder.Te Ora Mana Signature ExperienceIn Harmonie mit den natürlichen Ressourcen wird bei dieser Signature Experience ein Body Scrub und eine entspannende polynesische Massage angewandt. Dieses Spa-Erlebnis lässt die Haut durch extra natives Kokosnuss-Öl weich und seidig werden und fördert innere Ruhe.Preise: 100 Minuten – 319 Euro pro PersonTamarii Spa – Spa auch für die KleinenNicht nur Erwachsene dürfen sich auf The Brando im SPA verwöhnen lassen. Speziell für junge Gäste (von 8-12 Jahren) werden verschiedene Spa-Behandlungen angeboten. So können die kleinen Gäste Massagen, Gesichtsbehandlungen speziell für junge Haut sowie Body Scrubs mit Papaya genießen oder Spaß mit bunten tropischen Nagellacks bei einer Maniküre oder Pediküre haben.Preise: Maeva massage - 25 Minutes –83 Euro / Angel face - 25 Minuten – 83 Euro / Delicious body scrub- 25 Minuten – 83 Euro / Fairy hands or princess feet – 83 EuroPolynesische TraditionThe Brando ist ein Luxusresort in atemberaubender Kulisse, die schon früher tahitiansche Hoheiten zu schätzen wussten. Nach den Dreharbeiten zu „Meuterei auf der Bounty“ auf der Trauminsel wählte es dann auch Marlon Brando als persönliches Hideaway. Traditionelle Anwendungen und die Kunst der Taurumi-Massage haben ihre Wurzeln in der Polynesischen Tradition und modernen Polynesischen Kultur. Taurumi bedeutet die innere Harmonie wiederherstellen und die Balance mit der Umwelt zu bewahren und festigen. Während dieser besonderen Massage wird durch die gezielten Berührungen des Körpers auch die Seele berührt.



Bildinformation: Varua te ora Polynesian Spa auf The Brando