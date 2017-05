Abrechnungsbüro - Ihre zahnärztliche Abrechnung

(fair-NEWS)

Der externe Abrechnungsservice 4DENTA ( www.4denta.de ) erstellt und prüft für Zahnarztpraxen bundesweit Abrechnungstätigkeiten nach gesetzlicher Vorgabe. 4DENTA Abrechnungsservice steht Zahnarztpraxen mit einem großen Team von Abrechnungsspezialistinnen in allen Fragen der Abrechnung bundesweit zur Verfügung.Leistungsspektrum:- Übernahme aller Abrechnungsarbeiten oder nur Teilbereiche für Ihre Zahnarztpraxis bzw. KFO Praxis- Kurzfristige Vertretung bei Krankheit, Urlaub, Schwangerschaft oder Kündigung- Erstellung und Prüfung von Heil- und Kostenplänen und Kostenvoranschlägen- Abrechnung vor Ort in Ihrer Praxis, nach Absprache- Datensicherer Fernzugriff mittels modernster IT-Technik- Zusammenarbeit mit Factoringunternehmen- Interne Schulung von Mitarbeitern- Einarbeitung und Hilfestellung in der AbrechnungIhre Vorteile auf einen Blick:- Umsatz- und Gewinnsteigerung durch präzise Abrechnung der erbrachten Leistung- Sicherheit und Vollständigkeit in der Abrechnung- Keine Honorarverluste durch Abrechnungslücken- Reduzierung der Personalkosten- Keine aufwendige Suche nach neuem qualifiziertem Personal- Kein Honorarausfall bei Krankheit, Urlaub, Schwangerschaft, Kündigung- Ganzjährige Verfügbarkeit unserer Leistungen- Zeitersparnis in der Praxis; mehr Zeit für Patienten- Qualifizierte Mitarbeiter im AbrechnungsserviceAusführliche Informationen finden Sie hier auf der Homepage von 4DENTA Abrechnungsservice www.4denta.de oder direkt bei der Geschäftsleitung telefonisch unter 0721-62710010 oder per Mail an info@4denta.de.



Bildinformation: 4DENTA Abrechnungsservice GmbH & Co. KG