Anti-Aging dank schöner Zähne? Bei Dr. Schumacher in Frankfurt-Westend

Körper und Gesicht verändern sich im Laufe des Lebens und viele Menschen wünschen sich ihr jugendliches Aussehen zurück. Zahnärztin Dr. Schumacher mit Sitz im Frankfurter Westend weiß, dass eine positive Ausstrahlung viel mit den Zähnen zu tun hat, trägt sie doch bereits seit 2008 das Zertifikat der German Society of Anti-Aging Medicine e.V.



Zu der Frage, ob man die äußerlichen Veränderungen des Älterwerdens einfach so hinnehmen muss, hat Zahnärztin Dr. Schumacher aus dem Frankfurter Westend eine klare Antwort: „Jeder hat es verdient, offen und glücklich lächeln zu können – schöne Zähne und ein strahlendes Gesicht sind dank moderner Zahnmedizin und Anti-Aging-Behandlungen in fast jedem Alter kein Problem mehr. Warum sollte man sie also nicht nutzen?“ Neben der fachlichen Expertise hält die Zahnärztin auch das Vertrauensverhältnis zum Patienten und die Begeisterung für den Beruf für wichtige Faktoren, die zur Zufriedenheit beitragen.



Bereits seit mehreren Jahren ist Dr. Schumacher als Anti-Aging-Expertin durch die GSAAM (German Society of Anti-Aging Medicine e.V.) offiziell zertifiziert. Dank weiterer Zertifikate in der Präventionsmedizin, Veneer-Technik, plastisch-ästhetischer Parodontalchirurgie und anderen Spezialgebieten bietet die Zahnärztin im Westend ein ganzheitliches, zahnästhetisches Behandlungsportfolio.



Hierzu gehört auch das Dental Face Lift, eine Anti-Aging Methode, die gezielt durch die Korrektur der Zähne durchgeführt wird. Die meisten Patienten können sich nicht vorstellen, dass eine erschlaffte Optik im Gesicht und schmale Lippen auch durch die Veränderung der Zähne im Alter zustande kommen kann. Doch Zähne – sowohl deren Farbe als auch ihre Stellung – verändern sich im Laufe der Jahre und beeinflussen die Wahrnehmung des gesamten Gesichts.



Beim Dental Face Lift macht sich der Zahnarzt ein Bild vom Zustand der Zähne und bewertet, an welchen Stellen Volumen hinzugefügt oder weggenommen werden muss. Anschließend wird ein Wachs-Modell erstellt, das das Gebiss des Patienten nachbildet und die zuvor identifizierten Stellen auffüllt bzw. reduziert. Anhand dieses Modells kann der Patient oder die Patientin die Veränderung bereits vor dem eigentlichen Eingriff in Augenschein nehmen: Die Lippen wirken voller, die Wangen höher und fester. Ist der Patient zufrieden, werden die Zähne entsprechend korrigiert. Der dadurch entstehende Effekt hält lange an – länger als zum Beispiel bei einer Behandlung mit BOTOX – und bringt Patienten ein Stück ihrer Jugend zurück. Diese Methode ist eine zeitgemäße und wirksame Alternative zu herkömmlichen Anti-Aging-Behandlungen. Und der Weg zu einem strahlenden, jugendlichen Lächeln in fast jedem Alter.



