(fair-NEWS)

Briesen, Sonntag, 07. Mai 2017Punkt 11 Uhr trafen sich die Mitglieder des „Denise Blum singt Fanclubs“ in gemütlicher Atmosphäre in den „Kaiserstuben“ Briesen (Mark). Zu Beginn begrüßte Denise jeden herzlich und Christel von der Fanclubleitung gab eine kleine Zusammenfassung über die vergangenen Jahre und fragte in die Runde, was die Fans vom Fanclub erwarten, jeder zeigte sich zufrieden.Denise äußerte einen Wunsch, eine gemeinsamen Kahnfahrt im Spreewald, die inzwischen auch schon organisiert wurde. Renate erzählte uns alte Märchen in neuem Sprachgebrauch und wir mussten raten, lang ist die Kinderzeit her…3 Gewinner, des Märchenrätsels konnten sich über kleine Präsente freuen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen, das wir sehr empfehlen können, erlebten wir einen lockeren und interessanten Nachmittag. Denise Blum sang für uns, die „Wild West Dancers“ aus Briesen tanzten, und wir erfuhren viel Neues aus Denises Leben und über ihre musikalische Entwicklung.Vier Gäste aus Fürstenwalde besuchten uns, um uns kennen zu lernen und sie waren begeistert und wollen wieder kommen. Mit Kaffee und Kuchen beendeten wir unser viertes Fanclubtreffen und freuen uns auf den 9. Juli, wenn wir Denise auf der Parkbühne in Fürstenwalde Spree erleben.In den „Kaiserstuben“ Briesen war es so schön, das bald wieder ein Highlight mit Denise geplant wird, dazu wird aber noch nichts verraten. Besucht uns bei Facebook unter Christel Andre, Denise Blum Fanclub.Bericht und Bildquelle: Christel und Andre vom „Denise Blum singt“ FanclubMehr Infos zu Denise Blum gibt es im Web unter: www.denise-blum.de und bei ihr auf Facebook



Bildinformation: Großartiges Fanclubtreffen von Denise Blum