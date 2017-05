CSS AG zählt bei Industriepreis IT zu den Gewinnern - "Best of 2017" für die Software eGECKO

(fair-NEWS)

Künzell, 18. Mai 2017 - Beim Wettbewerb um den begehrten Industriepreis, der alljährlich im Rahmen der Hannover Messe von der Huber Verlag für Neue Medien GmbH für die fortschrittlichsten Industrieprodukte mit einem hohen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, technologischen und ökologischen Nutzen vergeben wird, ist die CSS AG für ihre betriebswirtschaftliche Komplettlösung "eGECKO" ausgezeichnet worden. Eine unabhängige Jury aus Industrie-Branchenexperten, Professoren und Fachjournalisten kürte die prozessorientierte Software in der Kategorie "IT und Industrie" mit dem Prädikat "Best of 2017". Zur Wahl standen IT-Lösungen, die der Vereinfachung und Automatisierung von Abläufen und Prozessen in Industriebetrieben dienen. Ausschlaggebende Kriterien für die Bewertung waren unter anderem Neuheit, Produktreife und Zukunftsorientierung.Für das agile Softwarehaus steht diese Ehrung nicht allein: Bereits zur CeBIT war CSS beim "Innovationspreis IT" der Initiative Mittelstand gleich vier mal mit dem Prädikat "Best of 2017" prämiert worden. Ausgezeichnet wurden hier die Software-Lösungen eGECKO Contolling, eGECKO Rechnungswesen, eGECKO Vertrieb/Verkauf/CRM, und eGECKO Personalwesen in den einzelnen Kategorien Business Intelligence, Finance, CRM und Human Resources. Die hochkarätige Experten-Jury aus Professoren, Wissenschaftlern, Branchenvertretern und Fachjournalisten wertete die vier eGECKO-Produkte als besonders innovative Lösungen, die mittelständische Unternehmen fit für eine erfolgreiche digitale Zukunft machen. Damit gehört das modulare System eGECKO insgesamt zur Spitzengruppe von innovativen IT-Lösungen mit hohem Nutzwert für den Mittelstand.Einzelwertungen untermauern SW-Konzept aus einem GusseGECKO bietet als einzige Mittelstandslösung eine 100%ige Integration von Controlling, Rechnungswesen, Personalwesen und CRM mit neuester Java-Technologie auf einer einzigen Datenbasis. Dies sorgt in Unternehmen jeder Größe für ganzheitlich vernetzte und transparent abgebildete Unternehmensprozesse ohne Schnittstellen. Das Ergebnis ist die optimale Entscheidungsgrundlage für eine erfolgreiche Unternehmensführung.Dreh- und Angelpunkt ist dabei die einheitliche technologische Basis - darin liegen Nutzen und Bedienkomfort der innovativen Softwarelösung: Die Verfügbarkeit der produktübergreifenden Daten in Echtzeit und das anwendungsübergreifende Navigieren bis zum Urbeleg mittels Drill-Down-Technologie gehören ebenso dazu wie die intelligenten Suchfunktionen auf Feldebene, die absolute Transparenz über sämtliche Unternehmenskennzahlen oder das unternehmensweite Reporting auf Knopfdruck.Damit entsprach eGECKO den hohen Ansprüchen der Juroren, die neben Innovationsgehalt der Software auch deren Eignung für den Unternehmenseinsatz bewerteten. Kriterien waren hier unter anderem erkennbarer Nutzen, Auswirkung auf Profitabilität und Effizienzsteigerung.



Bildinformation: CSS AG zählt bei Industriepreis IT zu den Gewinnern - "Best of 2017" für die Software eGECKO