Italien-Aktion von Sunny Cars zum "Pizza Party Tag"

München, 18. Mai 2017 (w&p) - Das italienische Nationalgericht dort genießen, wo es am besten schmeckt: in seinem Heimatland. Zum morgigen "Pizza Party Tag", der vor allem in den USA gefeiert wird, legt Sunny Cars eine Mietwagen-Aktion für "Bella Italia" auf. Auf alle Neubuchungen am 19. Mai 2017 für Italien gibt es einen Preisnachlass in Höhe von zehn Prozent. Der Rabatt gilt für Anmietungen vom 19. Mai 2017 bis zum 31. Oktober 2017 und kann somit auch für den Italien-Urlaub in den Pfingstferien oder im Hochsommer genutzt werden.Der "Pizza Party Tag" wird jährlich am dritten Freitag im Mai vor allem in den USA mit diversen Festivitäten zelebriert. Sunny Cars schickt Urlauber nun auf die Suche nach der persönlichen Lieblingspizza mit dem Mietwagen durch Italien. Der Rabatt zum "Pizza Party Tag" gilt für sämtliche Fahrzeugkategorien und Leistungspakete, die Sunny Cars für Italien anbietet. Hierzu zählt neben den gängigen Alles-Inklusive-Angeboten auch das Premium-Paket, bei dem die Kunden neben einer Bevorzugung bei der Abholung und Rückgabe ihres Mietautos die Vorzüge eines Fahrzeugs genießen können, das nicht älter als ein Jahr ist bzw. maximal 25.000 Kilometer Laufleistung aufweist.Der aktuelle Preisnachlass kann auch für das Mietwagenpaket "Express" genutzt werden. Dieser Service wird für alle Mietwagen-Stationen in Italien, die Sunny Cars im Programm hat, angeboten und ermöglicht die unmittelbare Fahrzeug-Übernahme gleich nach Ankunft am Reiseziel. Sowohl für den Premium- als auch für den Express-Service ist eine Vorab-Registrierung über das Internet erforderlich.Wer die Rabatt-Aktion von Sunny Cars zum "Pizza Party Tag" nutzen möchte, kann sein Mietauto über das Reisebüro, im Internet unter https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900 buchen.



Bildinformation: Am „Pizza Party Tag“ gibt es bei Sunny Cars eine Italien-Aktion (Bildquelle: GreenArt, Fotolia)