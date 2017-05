Emotionen pur – Farbenpracht am Handgelenk

(fair-NEWS)

Jean Marcel präsentiert eine faszinierende neue Kollektion von Damenuhren. Die in runder und in rechteckiger Form erhältlichen Gehäuse der „Émotion“-Linie sind gleichermaßen liebevoll bis ins Detail gestaltet. Die sanfte zweifache Rundung auf der Lünette findet sich in den Bandanstößen wieder und wurde auch für die Krone subtil aufgegriffen. Die Émotion-Modelle bieten eine vielfältige Auswahl an Zifferblättern in feinstem Design aus spannenden Materialien, mit farblich abgestimmten Armbändern, sowohl in klassisch gedeckten Farben als auch in bezaubernd frischen Pastelltönen. Aktuell umfasst die Émotion-Uhrenlinie elf reizvolle Modelle.Das polierte Edelstahlgehäuse umschließt ein entspiegeltes und kratzfestes Saphirglas mit eingearbeitetem JM-Logo, welches erst durch Anhauchen sichtbar wird – dieser „Mystery“-Effekt ist ein exklusives Echtheits-Zeichen bei Jean Marcel. Mit Abmessungen von 36 x 24 mm bzw. 36 mm Durchmesser sind die Uhren, abhängig vom Uhrwerk, nur 6 oder 7 mm flach. Bis 5 ATM druckfest, entsprechend 50 m Wassertiefe, zeigen sich die schicken Zeitmesser alltagstauglich und robust.Eleganz trifft auf Präzision: In den Uhren der Émotion-Serie werden ausschließlich Schweizer Quarz-Uhrwerke der Marken ETA und Ronda verbaut. Die verarbeiteten ETA-Quarzwerke der PreciDrive-Serie garantieren eine unglaublich geringe Gangabweichung von lediglich +10 Sekunden pro Jahr. Fünf verschiedene Werk-Varianten ermöglichen auf dem Zifferblatt eine beachtliche Anzeigen-Vielfalt: In diversen Kombinationen stehen neben Stunde und Minute auch kleine oder zentrale große Sekunde, Datum und sogar eine Mondphase zur Wahl.Die Armbänder werden aus feinstem Kalbsleder gefertigt, teils mit Satin-Oberseite oder Teju-Prägung versehen, und lassen sich dank JM-Dornschließe leicht an- oder ablegen. Passend zum jeweiligen Zifferblatt sind folgende Farben verfügbar: Satin Chamois, Satin Schwarz, Satin Hellblau, Satin Pink, Nachtblau, Amazonas-Grün und Mauve.Die in streng limitierter 300er-Auflage gefertigten Émotion-Damenuhren von Jean Marcel kosten 395 Euro und können direkt online auf der Herstellerseite www.jeanmarcel.com gekauft werden.



Bildinformation: Jean Marcel Émotion: Schweizer Damenuhren, limitiert auf weltweit 300 Stück / Jean Marcel Montres GmbH