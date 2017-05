Transparent & profitabel: Client Management als Cloud-Service

(fair-NEWS)

Soest, 18. Mai 2017: Der erfolgreiche Client-Management-Spezialist Aagon aus Soest stockt sein Händlernetz auf und bietet seinen engagierten Partnern beste Voraussetzungen für attraktive Handels- und Dienstleistungsumsätze. Außerordentlich hohe Kundenzufriedenheit, umfassende Unterstützung bei der Lead-Generierung und Projektumsetzung sowie ein transparentes und faires System, über das die Partner die Client-Management-Lösung ACMP auch als Cloud-Service anbieten können - diese Argumente sprechen für sich.So sieht Kundenzufriedenheit aus: "99,4 Prozent unserer Kunden haben ihre ACMP-Lizenzen verlängert", schwärmt Markus Benker, Account Manager bei Aagon. "Von diesen guten Voraussetzungen profitieren natürlich verstärkt auch unsere Händler. Und in diesem Jahr können wir etliche neue Reseller in unserem erfolgreichen Partnerverbund begrüßen." Rund 60 Fachhändler umfasst derzeit das Aagon-Händlernetz - Tendenz steigend. Eine weitere äußerst positive Zahl aus dem Hause Aagon: Die Umsatzsteigerung vom ersten Quartal 2016 auf 2017 beträgt stattliche 200 Prozent!Markus Benker freut sich auf die Ausweitung seines sorgsam gepflegten und gehegten Partnernetzes: "Wir sprechen ganz gezielt mit ausgewählten Systemhäusern, bei denen wir uns von einer Zusammenarbeit eine klare Win-Win-Situation für beide Seiten erwarten. Unser attraktives Paket aus Sonderkonditionen, Marketing-, Vertriebs- und Projektunterstützung sowie Hilfe bei der Lead-Generierung überzeugt die Partner in der Regel schnell", so Benker weiter. Dabei geht es Aagon bei der Partnerakquise nicht um die Anzahl, sondern vor allem um die Qualität in der Zusammenarbeit und eine deutschlandweite Präsenz.Das ACMP-Cloud-Modell, über das Partner ihren Kunden leistungsstarkes Client Management in einer privaten Cloud anbieten können, stößt auf besonders starkes Partnerinteresse. "Hier verzeichnen wir auch den stärksten Zuwachs", bilanziert Markus Benker, "was sich vor dem Hintergrund der veränderten Marktbedingungen erklären lässt: Immer mehr Unternehmen tendieren dahin, ihre Software-Lösungen nur noch für spezielle, zeitlich definierte Projekte zu leasen." Dabei gestaltet sich die Abrechnung der Lizenzen ausschließlich nach der tatsächlichen Nutzung und ist für alle Beteiligten transparent und fair.Partnerleistungen für ein erfolgreiches BusinessDas Aagon-Partnerprogramm teilt sich auf in Selling Partner, Certified Partner und Managed Service Partner. Je nach Partnerstatus unterscheiden sich die individuellen Vorteile, die der Fachhändler aus dem Programm ziehen kann. Die Kategorie Aagon Selling Partner ist vornehmlich für IT-Dienstleister gedacht, die keine zusätzlichen IT-Techniker beschäftigen. Aagon unterstützt hier bei den Themen PreSales, Installation, Wartung und Support. Der Status Aagon Certified Partner richtet sich an Systemhäuser und Consulting-Unternehmen mit eigenen IT-Experten. Aagon Managed Service Partner hingegen sind Systemhäuser, die Aagon-Lösungen als Cloud-Service auf einer monatlichen Mietbasis in Projektgeschäften anbieten.Qualifizierungsmaßnahmen, Schulungen, Support sowie Marketing- und Veranstaltungsunterstützung bietet Aagon im Rahmen des Partnerprogramms in vielfältigen Varianten an. Des Weiteren gehören Presales- und Produkt-Support sowie Innendienst-Unterstützung zum Leistungskatalog. Auch das garantierte One-Day-Readyness-System, mit dem jeder neue Partner seine Vertriebsaktivitäten sofort starten und zusätzlichen Handels- und Dienstleistungsumsatz generieren kann, ist ein schlagkräftiges Argument.Fachhändler und Systemhäuser, die sich für das Aagon Partnerprogramm interessieren, finden umfassende Informationen dazu auf den Internetseiten des Herstellers <a href="https://www.aagon.de/partner.html"> www.aagon.de/partner/unsere-partnerprogramme.html</a> ;, oder sie können über die Kontaktseite ein Beratungsgespräch vereinbaren.



Bildinformation: Markus Benker, Account Manager bei Aagon, freut sich über sein kontinuierlich wachsendes Händlernetz