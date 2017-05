Websitelaunch: FührungsZirkel Bayern geht an den Start

(fair-NEWS)

Wenn aus Mitarbeitern Führungskräfte werden, geschieht dies häufig, weil sich die Auserwählten durch besondere Fähigkeiten dafür qualifiziert haben: Die einen waren starke Vertriebler, andere absolute Produktexperten. Wiederum andere haben sich als Organisationstalente hervorgetan. Nur eines haben sie selten wirklich gelernt: Führung.Auch die Unternehmer selbst klagen häufig über mangelnde Kompetenz in Sachen 'Führung', "was in kritischen Situationen zu einem permanenten Unwohlsein, zu unangenehmen Störgefühlen oder sogar Blockaden führt", erzählt der Unternehmensberater Carsten Bollmann. Zusammen mit Zukunftsentwicklerin Silvia Ziolkowski hat er nun den FührungsZirkel Bayern ins Leben gerufen.Nach der erfolgreichen Gründung des Führungszirkels Niederrhein im Jahr 2015 wollen sie das Konzept nun auch in Bayern etablieren. Zwei konkrete Angebote verstecken sich dahinter: Im Mittelpunkt steht das "Kompetenz-Programm-Führung", das in vier Modulen weit mehr als nur Grundlagenkenntnisse anbietet. "Jede Einheit vermittelt fundiertes Wissen, offeriert einen umfangreichen Werkzeugkoffer und die Möglichkeit, anspruchsvolle Praxissituationen simulieren zu können", so Bollmann. Alle 4 Module sind auf eine Dauer von jeweils 2 Tagen angesetzt. Zwischen den Modulen haben die Teilnehmer Anspruch auf 2 Coaching-Sitzungen, in denen sie ihre ganz persönlichen Anliegen besprechen können. Darüber hinaus können die Teilnehmer im Anschluss an das Kompetenzprogramm im sogenannten FührungsZirkel zusammenkommen, um unter der Moderation der beiden Gründer und im Rahmen kollegialer Fallberatung eigene Praxisfälle zu lösen.Beiden Gründern ist gemein, dass sie das Thema "Führung" mit großer Leidenschaft verfolgen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Coach und Ex-Vorstandeines IT-Unternehmens unterstützt Ziolkowski Menschen und Unternehmen bei ihrer nachhaltigen Zukunftsgestaltung. Bollmann bringt seine langjährige Führungserfahrung im Deutsche Bank-Konzern verbunden mit einer intensiven und vielschichtigen Business Coach-Ausbildung ein. Seine Schwerpunktthemen sind Organisationsentwicklung, Change und Führung.Nähere Informationen zu Carsten Bollmann und Silvia Ziolkowski und dem FührungsZirkel Bayern unter: www.f ührungszirkel-bayern.de



Bildinformation: Carsten Bollmann und Silvia Ziolkowski eröffnen neuen Standort.