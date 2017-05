Fit für die Digitalisierung

(fair-NEWS)

Digitalisierung oder digitale Transformation bezeichnen einen fortschreitenden Veränderungsprozess von Unternehmen und Gesellschaft. Getrieben wird dieser Veränderungsprozess vornehmlich durch den Fortschritt digitaler Technologien. Vermehrt hört man die Forderung an die deutsche Wirtschaft in Sachen Digitalisierung nicht den Anschluss zu verpassen und jetzt gezielt zu investieren.Gleichzeitig gibt es ebenso viele Unternehmer, Führungskräfte und Entscheider, die die Potentiale der Digitalisierung für ihr Unternehmen nutzen möchten. Es fehlt die Orientierung, wo ein guter und sinnvoller Ansatzpunkt liegen könnte. Für Führungskräfte, die selbst weiter das Heft in der Hand behalten und das eigene Unternehmen und die Zusammenarbeit weiterhin sicher aufstellen wollen, hat das Steinbeis-Transfer-Institut Systemwissenschaft, Führungs- und Organisationberatung einen Zertifikatslehrgang entwickelt.In diesem Lehrgang "Digitale Transformation von Organisationen" betrachten die Teilnehmer die Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf ihr Unternehmen vernetzt aus vier unterschiedlichen Perspektiven: Mensch - Kultur - Strategie und Prozess. Damit wird ein fachlicher Bogen aufgespannt von der Digitalisierung der Arbeit und ihrer Bedeutung für Führung und Zusammenarbeit bis zur Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle und der Veränderung von Strukturen und Prozessabläufen.Starten wird der erste Durchlauf voraussichtlich im Herbst 2017. Weitere Informationen stellt das Institut auf seiner Homepage unter <a href="www.fuehrungsfrage.de/weiterbildung-digitalisierung/"> www.fuehrungsfrage.de/weiterbildung-digitalisierung/ </a>zur Verfügung.



Bildinformation: Carsten Bollmann und Silvia Ziolkowski eröffnen neuen Standort.