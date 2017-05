Super-Sportjahr in Düsseldorf: Fahrdienstleister Interline mit erweiterter Flotte im Einsatz

(fair-NEWS)

Diesen Sommer steht Düsseldorf ganz im Zeichen des Sports: Von Mai bis Juli ist die Stadt Austragungsort gleich dreier internationaler Top-Events. Der Düsseldorfer Fahrdienstleister DLS Interline sieht sich gut auf die logistischen Herausforderungen der bevorstehenden Großveranstaltungen vorbereitet.Den Anfang des Super-Sportjahres macht die Tischtennis-WM Ende Mai. Am letzten Juniwochenende folgen die ETU Sprint Triathlon Europameisterschaften, bevor die Landeshauptstadt dann dem absoluten Highlight entgegensieht: Dem Grand Départ (der „Großen Abfahrt“) der Tour de France. Vom 29. Juni bis zum 2. Juli ist Düsseldorf Schauplatz der ersten Etappen des bedeutendsten Radrennens der Welt.Für die Rhein-Metropole, insbesondere die lokalen Fahrdienstleister und Gastronomen, stellen die Mega-Events eine Herausforderung dar. So auch für Interline Düsseldorf. Der Limousinen- und Reisebusservice sieht sich jedoch gut gerüstet. Er kann nicht nur auf langjährige Erfahrung im Transportation Management bei hochkarätigen Sport- und Großveranstaltungen zurückgreifen. Auch der Fuhrpark des Unternehmens wurde zuletzt deutlich aufgestockt.Die jüngsten Neuzugänge im Bus- und Minivan-Bereich sind der 40-sitzige Konferenzbus Setra HDH mit Rundecke und Vis-a-Vis-Sitzen sowie die Mercedes V-Klasse in der Lang-Version. Rechtzeitig zu den Sportevents kommt noch eine kleinere Version des Mercedes-Sprinter hinzu: Neben den 12- oder 14-Sitzern sind dann auch 8-Sitzer verfügbar.Die Interline-Limousinenflotte hat ebenfalls Zuwachs bekommen. Nachdem man in der Vergangenheit vorwiegend die Mercedes S- und E-Klasse sowie den VW Phaeton im Einsatz hatte, sind seit Kurzem auch Fahrzeuge der Marken Audi und BMW bei Interline Düsseldorf buchbar. Der Audi A 8 3L Quattro ist mit schwarzen Premium-Ledersitzen, Alcantara-Innenausstattung und Privacy-Verglasung ausgestattet. Der BMW der 7er-Reihe bietet mit seinem Panorama-Glasdach nicht nur ein ganz besonderes Ambiente. In der Executive-Lounge der Oberklasse-Limousine genießen Fond-Passagiere auch den Komfort vielfältig einstellbarer Luxus-Sitze mit Massagefunktion und ein Fond-Entertainment System.Nähere Informationen über die zu den diesjährigen Top-Sportevents angebotenen Fahrdienstleistungen erteilt die Interline- Kundenbetreuung unter Telefon 0211- 210 205 oder per E-Mail unter info@limousine-service.net .Text ca. 46 Zeilen/ 55 AnschlägeDüsseldorf, den 18. Mai 2017Quelle: www.interline-duesseldorf.de



Bildinformation: Interline Düsseldorf Busse und Limousinen