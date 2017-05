Professionelle Mediationsausbildung 2016/2017 - Köln

(fair-NEWS)

Seit vielen Jahren finden in der Kölner RheinMediation die Mediationsausbildungen von klären & lösen statt. Seitdem haben wir fast einhundert Mediatorinnen und Mediatoren in Köln ausgebildet. Die nächste Ausbildung findet vom 01.09.2017 - 27.05.2017 statt.Mit Mediation können Sie Konfliktparteien bei ihrer Suche nach fairen Lösungen unterstützen und erlernen eine anerkannte Methode, die es Ihnen ermöglicht, Konflikte im beruflichen und privaten Umfeld professionell zu bearbeiten. Die Ausbildung wird gemäß den Standards des Bundesverbandes Mediation e.V. durchgeführt und vermittelt einen breiten Überblick über Techniken und Anwendungsgebiete der Mediation.Infoveranstaltungen für diese Ausbildung finden am 8.06.2017 und am 29.06.2017 um 19:00 Uhr statt. Hier können Sie sich kostenfrei und unverbindlich über die Ausbildung informieren. Bitte melden Sie sich hierfür an.Informationen erhalten Sie jederzeit telefonisch unter 030-84 31 32 29 oder unter 0221-34 66 84 82. Oder schicken Sie uns eine E-mail. Wir melden uns sobald wie möglich zurück. Gerne können Sie mit uns auch einen persönlichen Termin vereinbaren.ZielgruppeDie Ausbildung richtet sich an alle, die einen professionellen Umgang mit Konflikten im beruflichen wie auch im privaten Bereich erlernen möchten.Ziele und InhalteMit Mediation können Sie Konfliktparteien bei ihrer Suche nach fairen Lösungen unterstützen und erlernen eine anerkannte Methode, die es Ihnen ermöglicht, Konflikte im beruflichen und privaten Umfeld professionell zu bearbeiten.Die Ausbildung wird gemäß den Standards des Bundesverbandes Mediation e.V. durchgeführt und vermittelt einen breiten Überblick über Techniken und Anwendungsgebiete der Mediation.In allen Modulen der Ausbildung stehen neben der Vermittlung von Wissen immer die Selbsterfahrung und das praktische Ausprobieren des Gelernten im Vordergrund. Nach Beendigung der Ausbildung können Sie Konflikte professionell mediieren. Neben den fünf Phasen der Mediation lernen Sie unterschiedliche Anwendungsgebiete der Mediation kennen. Schon während der Ausbildung haben Sie die Möglichkeit, sich von uns bei eigenen Fällen unterstützen zu lassen.Insgesamt umfasst die Ausbildung 200 Zeitstunden. Verschiedene Gastreferenten ergänzen die Ausbildung und geben Ihnen einen breiten fachlichen Überblick.Anerkennung der AusbildungMit Abschluss dieser Ausbildung erhalten Sie ein qualifiziertes Zertifikat von klären & lösen über die Ausbildung nach den Standards des Bundesverbandes Mediation. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich nach den Richtlinien des Bundesverbandes Mediation als Mediator/in lizensieren zu lassen.Der Bundesverband Mediation und die beiden anderen Fachverbände für Mediation BMWA und BAFM erkennen Ausbildungen gegenseitig an. Sie haben also auch die Möglichkeit sich von einem der anderen Fachverbände anerkennen zu lassen.Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die sich als Mediator/innen bezeichnen möchten, benötigen nach § 7a BORA einen Nachweis über eine geeignete Ausbildung. Auf Wunsch stellen wir gerne eine gesonderte Bescheinigung aus.Die Ausbildung auf einen Blick- Acht Wochenenden und eine Intensivwoche- Ausbildung nach den Standards des Bundesverbandes Mediation- Alle Module werden durch zwei Trainer/innen begleitet- Zusätzliche Gastreferent/innen geben einen breiten fachlichen Überblick- Individuelles Berufscoaching- Begleitung bei den ersten eigenen Fällen- Kostenfreie Teilnahme an drei Supervisionen nach der Ausbildung- Alle Inhalte, Fotoprotokolle und weiterführende Literatur online verfügbar



