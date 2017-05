(fair-NEWS)

Eine Kinderparty oder ein Kindergeburtstag steht an? Kein Problem, denn dieses Kochbuch hat mehr zu bieten als Rezepte!Veranstalten Sie doch mal eine Kinderparty, auf der die Kinder lustige Kobold-, Zwergen-, Hexen- und Feenkostüme tragen.Kobold Nepomuck gibt wertvolle Tipps, nicht nur für Leckereien, süßes und deftiges Gebäck – nein - er hat auch Bastel- und Spielideen! Mit dem lustigen Kobold wird jedes Fest zum Erfolg!Nepos Schokolöffel –Rezept aus „Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche“Zutaten für 6 Schokolöffel:300 g Kuvertüre oder weiße Schokolade1,5 Liter VollmilchButter6 Kaffeelöffel6 Espressotassen oder Förmchen6 Pappscheiben, etwas größer als die EspressotassenKuvertüre schmelzen. Die Espressotassen mit etwas Butter ausreiben und im Kühlschrank kalt stellen. Die Löffel mit dem Stiel durch die Mitte der Pappscheiben stecken (die Pappe hilft später dabei, die Löffel in den Tassen zu halten).Jetzt die flüssige, lauwarme Schokolade in die gekühlten Tassen gießen (etwa 50 g pro Tasse), die Löffel mit den Pappscheiben mittig in die Tassen stecken und für 30 Minuten im Kühlschrank aushärten lassen.Schokoladenlöffel vorsichtig aus der Tasse lösen und nach dem Entfernen der Pappscheibe in einer Tasse heißer Milch auflösen.Guten Appetit!Zauberhafte Gerichte aus der KoboldkücheWas steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!Produktinformation• Taschenbuch: 100 Seiten• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3735792154• ISBN-13: 978-3735792150• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 0,5 x 20,3 cm©byChristine Erdic



Bildinformation: Jetzt geht die Party richtig los!