(fair-NEWS)

Freundschaft ist wie ein Netz, das dich auffängt, wenn du einmal die Balance verlierst! Wahre Freundschaft ist kostbar und etwas Wunderbares. Sie bringt einen dazu, über den eigenen Schatten zu springen und für den anderen einzutreten. Ein Leben ohne Freunde wäre arm und leer …Der liebe Wolf und die traurige HäsinEine unglaublich und spannende Geschichte von einem einsamen Wolf , der sein Leben völlig umkrempelt, nur noch Gutes wünscht und dies auch vorlebt. Von einer traurigen Häsin, die alles verlor , die nur noch Trauer kennt, verzweifelt ist und sich am liebsten nur noch verkriecht. Die irgendwann zufällig an einen völlig fremden - unbekannten Wolf gerät, mit dem sie viele Abenteuer meistert. Das mit reichlich Angst, welche besiegt werden muss. Schließlich gewinnt das Vertrauen, wie alles im Leben Vertrauen braucht ... Erst wesentlich später glaubt sie diesem Wolf und wird durch ihn eines Besseren belehrt. Sie lernen voneinander und bauen sich gegenseitig auf, wollen gemeinsam an das Gute glauben.Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 36 Seiten• Verlag: Persimplex Verlag; Auflage: 1. (5. August 2013)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3864401461• ISBN-13: 978-3864401466• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 4 - 6 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1 x 21,3 cmFlups & Flaps: Auf Abenteuerlichen WegenWie fühlt es sich an, wenn man nicht so aussieht wie alle anderen?Eine Geschichte vom Anderssein, von Akzeptanz und einem weißen Eichhörnchen, das einfach nur anders aussieht als seine Artgenossen rundherum.Flaps soll seine kleine Schwester Flups suchen. Als er sie endlich gefunden hat, erleben die beiden Eichhörnchen viele Abenteuer im Wald und in der großen Stadt. Im Supermarkt geraten sie sogar in eine Mausefalle. Wie sie wieder nach Hause kommen, erzählt dieses spannende Buch für Kinder ab 4 Jahre.Die Geschichte ist mit 17 zauberhaften Comic-Zeichnungen illustriert. Im Anhang befindet sich ein kleines Tier-Lexikon mit 6 Abbildungen von den handelnden Tieren.Cover- und Buchillustrationen: Stefan Bischoff Schöpfer der Malte-Comics aus dem Pax et Bonum-VerlagProduktinformation• Taschenbuch: 52 Seiten• Verlag: Pax et Bonum; Auflage: 1 (18. April 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3943650650• ISBN-13: 978-3943650655• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 36 Monate - 5 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 17 x 0,4 x 22 cmSebastian und seine kunterbunte WeltAls für Sebastian der Ernst des Lebens, die Schule, beginnt, versteht er zuerst die Welt nicht mehr. Seine Mitschüler scheinen alle böse und gemein zu sein. Doch dann kommt Myriam aus Arabien in die Klasse. Durch sie entdeckt er die Freude an der Schule. Auch ein Junge aus Indien trägt dazu bei, Frau Hoffman, die Lehrerin, bringt die Kinder auf den richtigen Weg. Manchmal führen die einfachsten Erklärungen, die Kinder für die großen Probleme dieser Welt haben, zum richtigen Ergebnis.Produktinformation• Taschenbuch: 100 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 1 (8. November 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1519186886• ISBN-13: 978-1519186881• Größe und/oder Gewicht: 15,2 x 0,6 x 22,9 cmAlles wird gut ...Wenn man nur vorher wüsste, welche Entscheidung die richtige oder wenigstens die günstigere wäre. Aber – wer weiß das schon? Christine, Oliver, Lydia und Jutta sind Mitte dreißig, als sie sich wiedertreffen. Als Schulfreunde waren sie einst unzertrennlich und hatten große Pläne für die Zukunft. Jetzt müssen sie jedoch feststellen, dass ihnen so manche Fehlentscheidung, die sie mit jugendlichem Leichtsinn selbstbewusst getroffen haben, das Leben ganz schön schwer macht. Jutta, die nach der überstürzten Trennung von ihrem Mann eigentlich erst einmal zur Ruhe kommen wollte, erlebt ein Gefühlschaos nach dem anderen. Olivers Eheglück wird nicht nur von seinem Schwiegervater bedroht – auch beruflich bahnt sich eine Katastrophe an. Lydia wird der Albtraum, den sie als junges Mädchen erlebte, wieder bewusst. Nur Christine führt ein harmonisches Leben – doch auch dieser Schein trügt. Unter dem Motto "Gemeinsam haut uns nichts so schnell um" stehen sie sich wieder bei, um den Alltag leichter ertragen zu können. Ein Trost bleibt, denn – alles wird gut … irgendwann.Produktinformation• Taschenbuch: 342 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 3 (7. Januar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1506108482• ISBN-13: 978-1506108483• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 2 x 20,3 cmKleine MutmachgeschichtenFür die Autorinnen Heidi Dahlsen, Christine Erdic, Britta Kummer und Karin Pfolz ist ein Kinderlachen das schönste Geschenk, aber sie wissen auch, dass dies schnell getrübt sein kann.In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können. Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes.Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen.Produktinformation• Taschenbuch: 156 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (17. Juni 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056448• ISBN-13: 978-3903056442• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,6 x 1,5 x 21,1 cmDie Abenteuer des kleinen FinnDer kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis.Eines Tages jedoch ändert sich alles. Die nette Familie zieht fort und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und bestehen so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.Mit Illustrationen von Judith Beck-Meyer.Produktinformation• Taschenbuch: 116 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 2 (20. August 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3844815996• ISBN-13: 978-3844815993• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 JahreGröße und/oder Gewicht: 14,8 x 0,6 x 21 cm30 Tage SommerMia weiß genau, was sie nach dem Schulabschluss machen möchte: Chemie und Mathe auf Lehramt studieren und danach einem geregelten Leben folgen.Doch dann rettet sie die extrovertierte Hailey in der Disco vor einem aufdringlichen Verehrer ...Hailey ist genau das Gegenteil von ihr. Sie lebt für den Moment, und je besser die beiden Mädchen sich kennenlernen, desto mehr ändert Mia ihre Einstellung zum Leben und zu sich selbst.Produktinformation• Taschenbuch: 188 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (18. Juli 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161179• ISBN-13: 978-3903161177• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 12 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 14,6 x 1,5 x 20,8 cm©byChristine Erdic



Bildinformation: Freundschaft