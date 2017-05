CORPORACIÓN ALEMANA "CPS" zum 161 Geburtstag NIKOLA TESLA

(fair-NEWS)

COQUIMBO / LA SERENA, PRESSEMITTEILUNG. Unserer heutigen Generation ist es fast unm¨glich sich vorzustellen, dass ein einzelner Mann 290 Erfindungen gemacht hat. Doch dieser Mann hat vor mehr als hundert Jahren bedeutende Dinge erfunden und entwickelt, die heute noch unser Leben mitbestimmen. Er handelt sich um NIKOLA TESLA, einem Mann aus Serbien. Wir verdanken ihm unter anderem den Wechselstrom ohne den wir heute gar nicht mehr leben könnten, dann alle elektrischen Geräte funktionieren mit ihm. Darum hat die deutsch/chilenische CORPORACION ALEMANA DE BENEFICENCIA Y DESARROLLO in ihrer diesjährigen Hauptversammlung beschlossen, zwei Gedenktage pro Jahr in ihr Programm aufzunehmen: Ersten den Geburtstag Teslas am 28.06.(1856) eines jeden Jahres und dann den Todestag des grossen Erfinders: 12.01.1943. Tesla hat uns vorgemacht, was Ausdauer und Erfindergeist zustandebringen kann und somit ist er auch heute, wichtiger denn je. Unsere Menschen brauchen Vorbilder, er ist eines vom Besten. Dr.WWH



Bildinformation: Unser Vorbild: NIKOLA TESLA