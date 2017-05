Campinggate – Die Campingplätze Deutschland auf einen Blick

(fair-NEWS)

Campingplätze DeutschlandPro Jahr verbringen ca. 8 Millionen Camperinnen und Camper mindestens einmal ihren Urlaub auf einem Campingplatz in Deutschland. Die Tendenz ist steigend, da es oft billiger und ent-spannter ist zu campen. Dementsprechend viele Campingplätze gibt es und dann den richtigen in der riesigen Auswahl zu finden, ist gar nicht so einfach. Auf manchen Plattformen findet man zwar Campingplätze, aber diese entsprechen oft nicht dem Qualitätsstandard oder es gibt gar nicht erst die Möglichkeit, Kommentare und Bewertungen zu hinterlassen, weshalb die Qualität des Campingplatzes unklar bleibt. Das hat sich die Plattform Campinggate zu Herzen genommen: hier finden Sie alle Informationen und Produkte auf einem Blick.Informationen rund um Campingplätze DeutschlandCampinggate soll als zentrale Plattform für Camperinnen und Camper funktionieren. Es wer-den nicht nur geeignete Campingplätze angezeigt, sondern auch Informationen und Produkte, die für das Camping notwendig sind. Hierbei ist es nicht von Bedeutung, wie erfahren im Camping der Interessierte ist. Es ist nämlich zum Beispiel auch möglich geeignete Camping-plätze zu finden ohne einen eigenen Wohnwagen oder ein eigenes Wohnmobil zu besitzen. Das Tor zum Camping: Campinggate!Campinggate – Alle Campingplätze DeutschlandDie Campingplätze stammen aus allen Regionen Deutschlands. Jeder Campingplatz ist mit Bildern vertreten, um Ihnen ein erstes Bild zu vermitteln. Mit der Karte und den Camping Kriterien lassen sich einige Informationen schnell und einfach vermitteln. Die Bewertungen durch andere Camper helfen Ihnen die richtigen Campingplätze in Deutschland auszuwählen. Das Angebot ist groß, weshalb Campinggate Ihnen helfen möchte die Ergebnisse zu filtern.Auf unserer Webseite finden Sie alle weiteren Informationen: www.campinggate.de/