Bursztyn Medical Spa & Wellness an der Ostsee - Günstige Kurangebote bei Polen-Wellnessurlaub.de

Günstige Unterkunft an der Ostsee in ruhiger Lage und mit WohlfühlfaktorDas Medical Spa & Wellness Bursztyn (deutsch Bernstein) ist ein gut geführtes Wellnesszentrum mit eigener Kurabteilung für klassische Badekuren und Wellness. Das Kur-und Wellnesshotel befindet sich zwischen den Ortschaften Dabki und Bobolin an der polnischen Ostseeküste, 7 km westlich von Darlowo (ehemals Rügenwalde) entfernt. Es liegt ruhig auf einem eigenen Grundstück, eingebettet in einen Kiefernwald und in die Dünen. In der unmittelbaren Nachbarschaft hinter den bewaldeten Dünen erstreckt sich ein breiter und feinsandiger Ostseestrand, der zum Verweilen und zu ausgehenden Spaziergängen einlädt.Dieses Kur-und Wellnesshotel ist freundlich eingerichtet und zeitgemäß ausgestattet. Die Kurabteilung bietet neben den gut ausgerüsteten Therapieräumen ein fachkundiges Personal mit guten Deutschkenntnissen. Ergänzt und abgerundet wird das umfangreiche und individuelle Kurangebot durch den Wellnessbereich mit seinen vielfältigen Körperanwendungen, Massagen und Kosmetik. Viele Sporteinrichtungen wie Tennisplatz, Basketballplatz, Tischtennis, Tischbillard, Fitnessraum und Hallenbad ermöglichen seinen Gästen eine sportlich aktive Erholung.Die ruhige Lage des Objekts, das wunderbare Mikroklima, die jodhaltige Meeresluft und weit reichende Waldgebiete garantieren einen erholsamen und gesunden Aufenthalt.Kurangebote im Bursztyn Medical Spa & Wellness traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.deGünstige Kurangebote im Bursztyn bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner Website. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Kururlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Im Rahmen eines Kuraufenthalts werden jeweils 7 oder 14 Übernachtungen, Vollpension, eine ärztliche Eingangsuntersuchung und zwei Kurbehandlungen pro Werktag angeboten. Die kostenlose Nutzung von Schwimmbad, Jacuzzi, Sauna, Fitnessraum und vorhandenen Sporteinrichtungen gehört selbstverständlich zum Angebot. Der 1-wöchige Kuraufenthalt ist schon ab 175,- Euro pro Person buchbar. Der Preis variiert je nach Zimmertyp und Saisonzeit.Weiterführender Link zu den Kurangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,9,bursztyn-medical-spa-wellness Polen-Wellnessurlaub.de - Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Bursztyn Medical Spa & Wellness