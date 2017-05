Sabine Wagner-Sander auf dem 15. INVESTMENT FORUM

(fair-NEWS)

Im Rahmen des INVESTMENT FORUMs am 30. Mai 2017 wird Konsort Gemälde der Künstlerin Sabine Wagner-Sander präsentieren.Sabine Wagner-Sander ist Architektin und Stadtplanerin und schon seit Jahren auch als Künstlerin erfolgreich tätig. Im Rahmen der Veranstaltung zeigt sie Werke aus der Serie "Die Kraft der Geometrie",in denen geometrische Formen kraftvoll inszeniert sind. Dazu bedient sie sich eines plakativen Malstils den sie mit Acrylfarben umsetzt.Die Darstellende Geometrie, der Ursprung ihrer Formensprache, ist ihr als Architektin ein vertrautes Instrumentarium. In ihren Werken setzt sie diese unabhängig von ihrer Funktionsbezogenheit in der Architektur ein und öffnet sie damit für neue Sinnzusammenhänge auf abstrakter Ebene. Die Form des Dreiecks dominiert in ihren Bilder. Eine Form, die durch ihre dreifache Zuspitzung höchste Spannung und Kraftkonzentration vermittelt. Durch die Wiederholung der Form und ihre scharfen Abgrenzungen gegeneinander sowie die sparsame und kontrastierende Farbgebung wird dieser Ausdruck noch verstärkt. Auf der Bildfläche entsteht ein Spiel der Kräfte alsAnalogie des Lebens. EnergischerAufbruch, zielgerichtetes Streben einerseits - Blockaden, Verweigerung undWiderstand andererseits - bilden das Kraftfeld, indem sich die Künstlerin mit ihrer Bildsprache bewegt.Mit Ausstellungen ausgewählter zeitgenössischer Künstler begleitend zur Veranstaltungsreihe fördert Konsort Kunst und Kultur. Weitere Informationen zum Projekt "Kunst und Konsort" und zu Sabine Wagner-Sander finden Sie <a href="www.konsort.de/konsort/kunst-konsort.html">hier</a>.Das INVESTMENT FORUM ist eine gemeinsame Veranstaltung von Konsort und NeXeLcon.Mehr Informationen finden Sie unter <a href="www.investment-forum.eu"> www.investment-forum.eu</a> ;.