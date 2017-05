(fair-NEWS)

München, Mai 2017: Die Bildungsberater für Sprachreisen- und Auslandsaufenthalte von GET Global Education Tumulka bieten erstmals eine Schnuppermöglichkeit an, um Boardingschulen kennenzulernen. In Kooperation mit einigen britischen Internaten können Schüler Kurzaufenthalte von einem Monat in einer englischen Internatsschule absolvieren.Sollte ein Schüler ein Jahr wiederholen müssen, kann er diese Zeit sinnvoll nutzen: GET Global Education Tumulka empfiehlt einen Schnupperaufenthalt an einer britischen Schule. Schüler haben dieses Jahr die Chance, für das Sommersemester in ein englisches Internat zu gehen und dort innerhalb von vier Wochen ihre englischen Sprachkenntnisse zu verbessern. Das kurze Eintauchen in das britische Internatsleben ist im Juni und Juli während der Summer Taster Programme einiger Internate möglich. Hier können Schüler für einen Monat am Unterricht teilnehmen und somit einen ersten Einblick in das Lernen und Leben im Internat bekommen.Orientierung für den AuslandsaufenthaltAuch Schüler, die sich für einen längeren Aufenthalt in England interessieren, können sich noch für einen Schulaufenthalt für das kommende Schuljahr zu bewerben. GET Global Education Tumulka berät Schüler und Erwachsene bei der Auswahl und Organisation von Sprachreisen und Auslandsaufenthalten. Die „Educational Consultants“ stützen sich dabei auf ein weltweites Partnernetzwerk von über 300 Schulen, Internaten und Summercamps und garantieren durch intensive persönliche Beratung stets individuell abgestimmte Programmvorschläge.



Bildinformation: Kurzes Sommersemester in Großbritannien