Beate Sarrazin inszeniert "Pinocchio". Am 11.06.2017 im Theater Anderswo.

Am 11.06.2017, Beginn: 16:00 Uhr, wird im Theater Anderswo (Naheweg 25, 40699 Erkrath, Tel.: 01787867782) das Theaterstück "Pinocchio" aufgeführt. Spiel, Regie: Beate Sarrazin. Nach Carlo Collodi.Für Kinder im Grundschulalter und Erwachsene.Pinocchio, das ist die Geschichte vom aus Holz geschnitzten Jungen mit der langen (Lügen)-Nase, tollpatschig, voller Neugier und Naivität, der statt in die Schule zu gehen Abenteuer erlebt und Prüfungen besteht. Der armseligen realen Umgebung Pinocchios und seines Vaters Gepetto stellt Beate Sarrazin in ihrer Inszenierung eine Welt der Fantasie gegenüber, durch die ihn seine Abenteuerlust und Träume führen. Auf seinem erlebnisreichen Gang in die Welt begegnet er scheinbar gutmütigen Gestalten, die ihm einen schnellen paradiesischen Reichtum versprechen. Der Irrtum, ewiges Faulsein würde zum Glück führen, stürzt ihn ins Unglück, und am Ende muss er die Eselssprache lernen. Die Jagd nach Glück in unserer Spaßgesellschaft, das Verlangen, so viel wie möglich zu nehmen ohne etwas zu geben, all das hat einen hohen Preis. Wenn Pinocchio zum Schluss seinen Vater im Magen eines Wals wiederfindet, hat er viel erlebt und manches gelernt...Infos: www.beatesarrazin.de



Bildinformation: Beate Sarrazin_Theater Anderswo