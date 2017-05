FSGG bekommt Zuschlag für Ruhr Games 2017 – Gesunde Ernährung für die Teilnehmer

(fair-NEWS)

(hob) Eine erfolgreiche Halbjahresbilanz kann die Frank Schwarz Gastro Group GmbH vorlegen. Das Cateringunternehmen vom Duisburger Großmarkt sorgte in den letzten sechs Monaten für kulinarische Momente auf exklusiven Menüveranstaltungen namhafter Unternehmen und Großveranstaltungen wie beispielsweise auf der Berlinale in der Berliner Landesvertretung sowie im In- und Ausland. Ob Messeveranstaltung in Cannes, Hamburg, Stuttgart, Leipzig oder Düsseldorf – das Team der FSGG war immer mittendrin, wenn es um leckeres Essen und Trinken und herzlichen Service ging. Jetzt steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um Geschäftsführer Frank Schwarz die nächste Herausforderung bevor: die FSGG ist zentrales Cateringunternehmen für die Ruhr Games 2017.Die Ruhr Games finden in diesem Jahr in Dortmund, Hagen und Hamm statt. Vom 15. bis 18. Juni treffen sich junge Menschen aus ganz Europa im Ruhrgebiet, um ihre sportlichen Kräfte zu messen. Europas großes Sportfestival ist eine attraktive Mischung aus olympischen Disziplinen, beeindruckendem Actionsport und Live-Musik auf verschiedenen Bühnen. Mehrere zehntausend Zuschauer werden an den jeweiligen Veranstaltungsorten erwartet. Und das alles open air und bei freiem Eintritt.Während in Dortmund Actionsport geboten wird und die Festivals über die Bühne gehen, und in Hamm die europäische Jugendbegegnung stattfindet, misst man sich in Hagen in mehr als 100 internationalen Wettkämpfen in 13 olympischen und vier Actionsportarten. Über tausend Jugendliche werden an den Start gehen. Natürlich müssen die Sportlerinnen und Sportler auch entsprechend mit Nahrung und Getränken versorgt werden. Der Veranstalter hat sich bewusst für die FSGG entschieden. „Mit unserem Sports Hospitility-FSGG-Catering für Spitzenleistung sorgen wir an den vier Veranstaltungstagen für Frühstück, Mittag- und Abendessen der über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, freut sich Frank Schwarz auf das bevorstehende Event. „Wir haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass wir als eines der größten Cateringunternehmen an Rhein und Ruhr für derartige Großveranstaltungen im Sportbereich geeignet sind. Zuletzt durften wir unserer Leistungsfähigkeit erfolgreich während der U19-Rudereuropameisterschaft in Krefeld unter Beweis stellen.“Nur ein Event- und Sportcaterer mit großer Erfahrung in diesem Bereich, kann den Wettkämpfern während der Veranstaltung ein Höchstmaß an Qualität und Service bieten. „Im Mittelpunkt unserer Aktivität steht natürlich die gesunde Ernährung“, so der FSGG-Geschäftsführer weiter. „Leistungssportler benötigen besonders voll- und hochwertige Gerichte, um auf den Punkt fit für ihren Start zu sein. So wird es vor allem kohlenhydratreiche und ballaststoffarme Ernährung in Form von Nudeln, Gemüsen, Fisch, Fleisch, Salaten und Obst geben.“



Bildinformation: Frank Schwarz freut sich auf die sportlichen Herausforderung der kommenden Wochen. © Holger Bernert