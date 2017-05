Neue Tortenaufleger erweitern das Sortiment von CAKE MART

(fair-NEWS)

Köln, 19.05.2017 – Tortenaufleger sorgen für einen dekorativen und individuellen Feinschliff für jede Torte. Für CAKE MART Grund genug, das Sortiment an Auflegern im Onlineshop MeinCupcake.de zu vergrößern.Individualität rückt bei der Gestaltung von Torten, Kuchen oder Cupcakes immer stärker in den Fokus. Neben der Dekoration mit Fondant, Zuckerstreuseln und weiterem Backzubehör, sorgen seit einigen Jahren Tortenaufleger verstärkt für einzigartige und kreative Backergebnisse. Die Aufleger bestehen dabei entweder aus Zucker- oder Oblatenpapier und sind damit essbar, zumal auch die farbliche Gestaltung auf Lebensmittelfarbe beruht. Mit dieser Art der Tortendekoration lassen sich Torten und auch andere Gebäcke mit nur wenigen Handgriffen schnell gestalten. Der Tortenaufleger ist dabei die Krönung und wird durch seine Größe zum Erkennungsmerkmal.Viele lizenzierte Tortenaufleger im SortimentDie Themenbreite der Tortenaufleger wächst beständig. CAKE MART hat schon seit einigen Jahren eine reichhaltige Kollektion unterschiedlich großer Tortenaufleger im Programm. Bereits jetzt kann aus über 20 verschiedenen Motivthemen gewählt werden. Darunter sind viele bekannte lizenzierte Tortenaufleger, wie Cars, Minions, Frozen, Micky Maus oder Star Wars. Und selbst die Fans von Superhelden wie Batman, Superman oder Spider-Man kommen hier nicht zu kurz.Tortenaufleger auch aus eigener ProduktionDerzeit finden immer mehr Tortenaufleger in das Sortiment von CAKE MART. Dabei greift CAKE MART nicht nur auf bekannte Markenhersteller wie deKora, modecor oder Dekoback zurück, sondern stockt sein Sortiment auch mit vielfältig gestalteten Auflegern aus eigener Produktion auf. Damit erweitert sich die Themenpalette mit Motiven u. a. aus den Bereichen Piraten, Einhorn, Autos oder auch Zirkus. Somit hat der Kunde im Onlineshop von MeinCupcake.de unter www.meincupcake.de/shop/Essbare-Dekoration/Tortenaufleger/ noch mehr Auswahl und kann den für ihn am besten passenden, und damit den individuellsten, Tortenaufleger herauspicken.Tortenaufleger für jeden UntergrundTortenaufleger können auf jedem Untergrund einer Torte verwendet werden. Am besten eignen sich trockene Untergründe wie Fondant oder Marzipan. Aber auch auf Ganache oder Buttercreme darf der Aufleger drapiert werden. Selbst Sahne kann eingeschränkt als Auflagebasis dienen, sofern man die für Feuchtigkeit empfindlichen Tortenaufleger erst kurz vor dem Verzehr auf dem Gebäck platziert. Gerade Kinder lassen sich für dekorierte Fototorten schnell begeistern. Viele der Themen sind besonders auf sie zugeschnitten und entstammen dem Comic- oder dem Animationsfilm-Bereich. Daher eignen sich Tortenaufleger besonders für die Tortengestaltung anlässlich eines Kindergeburtstags oder einer ausgelassenen Party für Kinder.Über die CAKE MART GmbHMeinCupcake.de ist seit 2010 die Anlaufstelle im Internet für Hobby-Bäcker und Back-Profis. Der Onlineshop wird von der CAKE MART GmbH in Köln betrieben und bietet eine einzigartige Auswahl an praktischem Backzubehör sowie hochwertigen Backzutaten von bekannten Markenherstellern wie Nordic Ware, Birkmann, Wilton, Kitchen Craft oder Birkmann. Das Sortiment von MeinCupcake.de umfasst derzeit nahezu 10.000 verschiedene Produkte rund um die individuelle Tortendekoration und das kreative Backen. Neben dem Onlineshop unterhält die CAKE MART GmbH auch drei Filialen in den Innenstädten von Duisburg, Düsseldorf und Köln.CAKE MART GmbHAndre WernerVogelsanger Straße 35450827 KölnTel.: 0221 / 29980474E-Mail: publicrelations@meincupcake.deWeb: www.meincupcake.de