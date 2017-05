Extremsportler Norman Bücher: Neues Abenteuer "SEA2SEA"

(fair-NEWS)

Von Georgien nach Aserbaidschan, vom Schwarzen bis zum Kaspischen Meer: Das ist das neue Laufabenteuer von Extremsportler und Redner <a href="www.norman-buecher.de/">Norman Bücher</a> - "SEA2SEA" heißt die Expedition deshalb. Auf den 1000 Kilometern von Küste zu Küste durchquert der Extremläufer auch den Kaukasus. Etwa 53 Kilometer täglich hat er sich vorgenommen. Um dafür in Bestform zu sein, hat er in seiner Heimat, dem Schwarzwald, ein straffes Trainingsprogramm absolviert. Kurz vor seiner Abreise sagte der <a href="https://www.5-sterne-redner.de/referenten/norman-buecher/">Extremsportler</a>: "In mir breitet sich zunehmend das Reisefieber aus, ich fühle mich wie ein Rennpferd kurz vor dem Start!"Wie bereits bei seinen früheren Extremläufen transportiert Norman Bücher seinen Proviant und seine Ausrüstung mit einem sogenannten Trekpacker, einem Ziehwagen. Auch wenn es für den Extremsportler bei Weitem nicht das erste Abenteuer dieser Art ist, ist er sich bewusst: "Die Expedition wird mich mental und körperlich stark fordern." Unter anderem durchquerte er bereits die Kalahari Wüste und lief durch den brasilianischen Dschungel. In seinen bildgewaltigen Vorträgen erzählt Norman Bücher von diesen Ultratrails und seinen Begegnungen mit Land und Leuten als gefragter 5 Sterne Redner. Er zeigt, warum beim Laufen vieles Kopfsache ist, wie man sich selbst über seine eigenen Grenzen hinaus motivieren kann und was die Wirtschaft von Leistungssportlern lernen kann.Seine SEA2SEA Expedition startet Extremsportler Bücher in Batumi am Schwarzen Meer. Von der georgischen Hafenstadt geht es dann bis zur Hauptstadt Aserbaidschans Baku am Kaspischen Meer. Dazwischen liegt eine unberührte Landschaft, in der unter anderem Braunbären, Jaguare und Wölfe leben. Besonders gespannt ist Norman Bücher auch auf das Aufeinandertreffen mit Einheimischen: "Ich freue mich auf das Kennenlernen, die Gespräche und auf die Kultur, die mich dort erwartet", sagt der gefragte Redner.Bei seiner SEA2SEA Expedition wird der Extremsportler von einer Fotografin begleitet, die sein Abenteuer dokumentiert. Auf seinem <a href="www.extremsport-redner.de/">Blog</a> berichtet Norman Bücher aktuell von seinem Lauf.



Bildinformation: Extremsportler Norman Bücher läuft von Küste zu Küste