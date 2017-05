Neuer Online-Shop für Lowboards gestartet

(fair-NEWS)

Das in München im Dezember 2016 gegründete Portal https://lowboards24.de/ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lowboards für den Einsatz im Wohnzimmer gut sortiert im Shop zur Verfügung zu stellen.Jedes Jahr richten sich die Deutschen in Möbelhäusern und Online Shops neu ein. Ein zentrales Element im Wohnzimmer wird oft sträflich vernachlässigt: Ein Lowboard für die Ablage des TV-Gerätes inklusive Zubehör.Der Betreiber von Lowboards24 weiß: "Die Möbelstücke für TV, DVD-Player und Konsolen gibt es schon lange nicht mehr nur aus Press-Span-Platten, sondern aus fast allen Holzarten. Und dieser Aspekt gibt der Gestaltung des Wohnzimmers einen großen Spielraum." Tatsächlich haben sich die Hersteller zum einen auf klassische Hölzer wie Eiche oder Kiefer spezialisiert, aber auch indische Holzarten wie Sheesham sind möglich und keine Seltenheit mehr.In Verbindung mit unsichtbaren Rollen, Kabelführungen, Push-to-Open-Elemente oder einer LED-Beleuchtung wird das Lowboard zum zentralen Element der Wohnzimmereinrichtung.Abgerundet wird das Portal durch die übersichtliche Produkt-Kategorisierung, bei der die Abmessungen wie Breite oder Tiefe des Lowboards sofort sichtbar sind.Neu auf lowboards24.de ist der Ratgeber-Bereich für unentschlossene Kunden. Hier wird erklärt, welches Lowboard mit welchen Funktionen infrage kommt. Der Kunde bekommt wertvolle Tipps, damit auch ein Online-Kauf mit gutem Gewissen getätigt werden kann. Der Betreiber erwähnt: „Möbel werden von den Kunden noch nicht so häufig online gekauft wie andere Produkte wie Technik. Daher ist es wichtig, den potenziellen Käufer an die Hand zu nehmen und vollumfänglich zu informieren.“Weitere Informationen:Homepage: https://lowboards24.de/ Kontakt: Bei Fragen rund um das Portal oder Kooperationen wird eine Kontaktaufnahme per E-Mail erbeten: frage@lowboards24.deÜber lowboards24.deDer Online Shop für Lowboards wurde 2016 von Markus Walter gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Benutzern die Vielfalt der Lowboards übersichtlich zu präsentieren.