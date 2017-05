Alexander Blair ist neuer General Manager von The St. Regis Maldives Vommuli Resort

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 19. Mai 2017 – The St. Regis Maldives Vommuli Resort, das erste Haus der berühmten Luxusmarke St. Regis auf den Malediven, ernennt Alexander Blair zum neuen General Manager. Der gebürtige Brite blickt auf 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen strategische Planung, Verbesserung der betrieblichen Effizienz, Teambuilding und Projektmanagement in der Luxushotellerie zurück. Zu seinen Karrierestationen gehören namhafte Hotels und Resorts in Europa, Asien und im Nahen Osten – angefangen hat seine Laufbahn bei Marriott International, dem Mutterkonzern von St. Regis.Nach seinem Studium in Schottland startete Blair seinen beruflichen Werdegang im März 1991 als Management Trainee bei Marriott International. Der 46-jährige war insgesamt 14 Jahre für das Unternehmen in Häusern in Großbritannien, Kuwait und China tätig. Nach weiteren Stationen bei Rosewood Hotels & Resorts in Saudi-Arabien, ging es für Blair 2011 zum ersten Mal auf die Malediven. Hier übernahm er die Funktion als Resort Manager des Soneva Gili by Six Senses und war verantwortlich für den Markenwandel zu Gili Lankanfushi. Im Februar 2013 verließ er das Inselparadies und hielt bis Dezember 2013 den Posten als General Manager des zur asiatischen ONYX Hospitality Group gehörenden Oriental Residence Bangkok inne. Seine letzte Station vor der neuen Herausforderung im The St. Regis Maldives Vommuli Resort und somit erneut bei Marriott International war abermals Saudi-Arabien: Als Complex General Manager stand Blair an der Spitze eines 1.000-köpfigen Teams der Häuser Al Faisaliah Hotel und Al Faisaliah Suites, die zu The Leading Hotels of the World gehören.„Ich bin höchst erfreut, bei The St. Regis Maldives einzusteigen, besonders in diesem wichtigen Jahr kurz nach der Eröffnung im November 2016. Ich freue mich zudem auf die Zusammenarbeit mit dem dynamischen Team des Resorts, um den fortlaufenden Erfolg und die weltweite Reputation des Resorts mit unseren einzigartigen Erlebnissen an diesem atemberaubenden Ort zu unterstützen“, so Blair über seine Berufung zum General Manager.The St. Regis Maldives Vommuli Resort, das in die Condé Nast Traveller 2017 Hot List aufgenommen wurde und kürzlich mit dem Prix Versailles ausgezeichnet wurde, liegt auf einer privaten Insel inmitten des Indischen Ozeans. Nur 40 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, erleben die Gäste ein neu entdecktes Paradies im Dhaalu Atoll. Das Resort besticht mit seinem einzigartigen Design – inspiriert von der maritimen und tropischen Umgebung. Jede der 77 Land- und Überwasservillen verkörpert die perfekte Kombination aus Privatsphäre und Luxus.Weitere Informationen unter www.stregismaldives.com



Bildinformation: Alexander Blair ist neuer General Manager von The St. Regis Maldives Vommuli Resort