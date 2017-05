Mit Coupa Payments digitalisiert Coupa die globalen Lieferantenzahlungen

(fair-NEWS)

München – 19. Mai 2017 – Coupa Software (NASDAQ: COUP), eines der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes Spend-Management, hat heute Coupa Payments gelauncht, welches die heute häufig eingesetzten verschiedenen komplexen Zahlungssysteme mit internationalen Lieferanten in einer Lösung zusammenführt.Coupa Payments vereinheitlicht die die vorhandenen Systeme, digitalisiert die Zahlungsvorgänge und automatisiert die damit zusammenhängenden Payment-Prozesse mit einer Cloud-basierten Lösung. Damit wird e-Payment für nahezu jeden Lieferantenttyp – unabhängig von der Größe oder dem Standort des jeweiligen Lieferanten – möglich. Lieferanten erhalten schneller ihren Zahlungseingang, während der verringerte Bearbeitungsaufwand Spielräume für Preisnachlässe eröffnet.Brad Goodson, CFO Kauffmann Tire, erzählt: „Bevor wir Coupa Payments mit Nvoicepay einsetzten, waren nur 30% unserer Zahlungsvorgänge automatisiert. Mittlerweile liegen wir in diesem Bereich bei nahezu 100%. Unsere administrativen Vorgänge haben sich deutlich reduziert und interne Ressourcen sind freigeworden.“Vor dem Hintergrund der Digitalisierung ist das Aufkommen an grenzüberschreitenden Zahlungsvorgängen deutlich angestiegen, eine erhöhte Komplexität und ein vermehrter Arbeitsaufwand für die Kreditoren-Teams sind die Folge. Coupa Payments digitalisiert die Zahlungsprozesse in 170 Ländern und in über 140 Währungen. Die Lösung standardisiert die Vorgänge auf Basis eines einheitlichen Workflows und bietet Transparenz über den gesamten Zahlungsprozess hinweg. Inländische und internationale Zahlungen können auf Grundlage der CoupaLink-App von Nvoicepay einheitlich durchgeführt werden. Geleistete Zahlungen werden dem Lieferanten im Coupa Open Business Network umgehend angezeigt, wahlweise via SMS, Email oder im Supplier-Portal.Donna Wilczek, Vice President Strategy and Product Marketing Coupa, erläutert: „Mit Coupa Payments haben wir die letzte Meile im Procure-to-Pay-Prozess erreicht. Wir können nun eine Lösung anbieten, die vollständig automatisiert ist – und zwar im wörtlichen Sinne von der Beschaffung bis zur Bezahlung.“Als Cloud-basiertes Unternehmen bietet Coupa eine innovative Plattform an, die dazu beiträgt, die Prozesse in jedem Unternehmensbereich, in dem Mitarbeiter Ausgaben tätigen, zu vereinheitlichen. Dazu zählen beispielsweise das Reisekosten-management, Beschaffung, Invoicing und vieles mehr. Auf der leistungsstarken Plattform für effizientes Ausgabenmanagement, Coupa Open Business Network, sind derzeit über zwei Millionen Händler vernetzt.



Bildinformation: Logo coupa