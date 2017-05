Coupa wird für ISO 27001 zertifiziert

(fair-NEWS)

München – 19. Mai 2017 – Coupa Software (NASDAQ: COUP), eines der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes Spend-Management, hat die ISO 27001-Zertifizierung für sein Informationssicherheits-Managementsystem erhalten. Dieses System ist integraler Bestandteil der von Coupa gemanagten Cloud. Die Zertifizierung erteilte Schellman, eine ANAB- und UKAS-zertifizierte Akkreditierungsstelle in den USA.Schellman bestätigte die Konformität der Coupa-Lösungen für den ISO/IEC 20071:2013-Standard, einen internationalen Standard, der gemeinsam von ISO (International Organisation for Standardization) sowie dem IEC (International Electrotechnical Commision) erstellt worden ist. Bei ISO 2007 handelt es sich um die international führende Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme.„Coupa ist es sehr wichtig, die Sicherheit seiner Lösungen in Form unabhängiger Prüfungen durch externe Audits und Zertfizierungen, wie etwa SSAE 16 und ISO 20071, zu belegen“, sagte Phil Cox, Vice President of Security and Compliance bei Coupa. Im ISO 20071-Standard sind die Anforderungen hinterlegt, die hinsichtlich Erstellung, Implentierung, Betrieb, Monitoring, Überwachung und Verbesserung an ein im Unternehmenseinsatz befindliches Informationssicherheits-Managementsystem gestellt werden. Zahlreiche Sicherheitsüberprüfungen sind integraler Bestandteil dieser Zertifzierung.Schellman & Company, LLC (Schellman) ist eine führende Akkreditierungsstelle und Anbieter von Compliance-Services. Schellman beansprucht für sich, der einzige Anbieter weltweit zu sein, der ein breit aufgestelltes Kompetenzfeld bestehend aus einer weltweit lizenzierten Wirtschaftsprüfung (CPA), ISO-Zertifizierung, HIGHTRUST-CSF-Assessments sowie FedRAMP 3PAO-Lizenzierungen aus einer Hand anbieten kann.Der Cloud-basierte Ansatz von Coupa steht für eine moderne Ausgaben-Management-Platform, auf der die Unternehmenskunden alle ihre Prozesse in Bezug auf ihr Ausgaben-Management vereinheitlichen und damit deutlichen und messbaren Mehrwert erzielen können. Diese Prozesse umfassen Reisekostenmanagement genauso wie Beschaffung, Invoicing, u.v.m. Bislang haben sich bereits über zwei Millionen Supplier im offenen Business-Netzwerk von Coupa vernetzt und nutzen die Vorteile dieser wegweisenden Plattform.



Bildinformation: Logo coupa