Sacha-Inchi-Öl: Pflanzliches Omega 3, 6 und 9

Unterföhring, Mai 2017 - <a href="https://www.medicom.de/sacha-inchi-oel">Sacha-Inchi-Öl</a> von der Medicom ist die neue Quelle für hochwertige pflanzliche Omega-3-, -6- und -9-Fettsäuren. Die Medicom Pharma GmbH ist seit mehr als 20 Jahren ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von qualitativ hochwertigen Nährstoff-Präparaten.Sacha-Inchi-Öl gilt als hervorragende Quelle für pflanzliches Omega 3, Omega 6 und Omega 9. Das neue Superfood wird aus der Sacha-Inchi-Nuss gewonnen, die auch als Inka-Erdnuss bekannt ist. Die Besonderheit von Sacha Inchi: Im Vergleich zu anderen Pflanzen enthält Sacha-Inchi-Öl mit 93 % einen besonders hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Die Ausgewogenheit an Omega-3-, -6- und Omega-9-Fettsäuren macht dieses Öl so wertvoll. Davon sind circa die Hälfte Omega-3-Fettsäuren, während Omega-6- bzw. -9-Fettsäuren die andere Hälfte ausmachen, auf die der Körper ebenfalls angewiesen ist.Warum braucht der Körper Omega 3?Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Nährstoffe. Das heißt, sie können vom Körper nicht alleine gebildet werden und können nur über die Nahrung zugeführt werden.Omega 3 und das Gehirn, Augen und HerzOmega-3-Fettsäuren sind für unsere Gesundheit wichtig. Das Herz-Kreislauf-System profitiert von dem positiven Einfluss auf die Fließeigenschaft des Blutes, auf den Blutdruck und die Blutfettwerte. Der Ersatz gesättigter Fettsäuren durch einfach und/oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren in der Ernährung trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei. Somit wird das Herz entlastet.Zahlreiche Studien zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren neben der entzündungshemmenden Funktion, wichtig für unseren Zellstoffwechsel sind, weil sie Hauptbestandteile der Zellmembranen (Zellwände) sind. Diese Zellwände sind für die Übertragung von Gehirnsignalen zwischen den Zellen wichtig. Auch die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn erfolgt über ungesättigte Fettsäuren.Omega-3-Fettsäuren leisten ebenfalls einen besonderen Beitrag für die Gesunderhaltung von Augen und Gehirn.Wer eine pflanzliche Alternative zu Fischprodukten sucht oder etwas anderes als die üblichen Öle probieren will, findet eine gute Quelle dafür in Sacha-Inchi-Öl. Das Öl aus der Sacha-Inchi-Nuss bildet ein gutes Gegengewicht zu einer Ernährung mit Fleischprodukten.Sacha Inchi gehört zu den Pflanzen mit dem höchsten Anteil an wichtigen ungesättigten Fettsäuren. Das ausgewogene Verhältnis von Omega-3, -6-, und -9-Fettsäuren leistet einen wichtigen Beitrag für eine gesundheitsbewusste Ernährung mit ungesättigten Fettsäuren, das heißt mit "guten Fetten".Sacha-Inchi-Öl aus der MEDICOM TERRA-Reihe1 Packung, 60 Kapseln 21,90 EURTagesdosis: 1 Kapsel enthält 500 mg Sacha-Inchi-Öl



Bildinformation: Sacha-Inchi-Öl: Hochwertige, pflanzliche Quelle für Omega 3