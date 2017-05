Abnehmen – Machen wir zusammen!

(fair-NEWS)

Cambridge Weight Plan (CWP) ist ein wissenschaftlich entwickeltes, mehrstufiges Programm zur Gewichtsabnahme. Das Konzept des gleichnamigen britischen Unternehmens setzt dabei auf eine Kombination aus ernährungswissenschaftlich ausgewogenen Ersatzmahlzeiten sowie Beratung, Motivation und persönliche Unterstützung durch zertifizierte Berater. Im Vordergrund stehen eine ausgewogene Ernährung und ein gesunder und nachhaltiger Gewichtsverlust.Vielfältige Produkte für jeden GeschmackCambridge Weight Plan verfügt über ein hochwertiges und vielseitiges Sortiment an Mahlzeitenersatz-Produkten, die das Unternehmen nicht zukauft, sondern im britischen Corby eigenständig herstellt. Das Angebot umfasst Shakes, Suppen, Porridges, Fertiggetränke und Riegel. Die Produkte enthalten alle notwendigen Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die für eine ausgewogene Ernährung und gesundes Abnehmen notwendig sind. Die Mahlzeiten sind leicht zuzubereiten und lassen sich flexibel und bedarfsgerecht in den Tagesablauf integrieren. Die Kosten für eine CWP-Mahlzeit liegen bei circa 2,30 €, und zwar inklusive Beratung.Zertifizierte Beratung unterstützt LebensstiländerungEin zentraler Baustein der Cambridge Weight Plan-Programme ist die persönliche Begleitung während der Gewichtsabnahme. Zertifizierte Berater bieten individuelle und maßgeschneiderte Unterstützung. Kunden erhalten die Cambridge-Produkte ausschließlich von ihrem persönlichen Berater. Beabsichtigter Nebeneffekt dieser Form des Direktvertriebs ist es, dass Kunden zusammen mit den Produkten eine grundlegende Beratung erhalten, die sie dabei unterstützt, Ernährungsgewohnheiten und Lebensführung im Sinne der Gewichtsabnahme zu ändern. Cambridge Weight Plan-Berater durchlaufen eine fundierte Ausbildung mit anschließender Zertifizierung. Die meisten von Ihnen haben zudem eigene Erfahrungen mit den Abnehm-Programmen gemacht und bringen entsprechendes Verständnis für ihre Kunden mit, die am Anfang ihrer Gewichtsabnahme vor mehr oder weniger großen Herausforderungen stehen.Zu Beginn erarbeiten Kunde und Berater einen langfristigen, individuellen Plan zur Gewichtsabnahme und vereinbaren, bis wann welche Ziele erreicht sein sollten. Jeder Berater unterstützt, informiert und motiviert seine Kunden über alle Phasen des Programms hinweg. Auch nach der Gewichtsreduktion steht der Berater seinen Kunden weiterhin zur Verfügung, um einen langanhaltenden Erfolg sicherzustellen.Das 6-Stufen-ProgrammCambridge Weight Plan ist flexibel und einfach zu handhaben. Das ernährungsphysiologisch ausgewogene 6-Stufen-Programm kann auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Kunden abgestimmt werden. Die einzelnen Stufen unterscheiden sich durch die tägliche Kalorienzufuhr, von 800 kcal bis 1500 kcal. Zudem variiert der Anteil an konventionellen Nahrungsmitteln. Je niedriger die Stufe, desto größer der Anteil an Cambridge Weight Plan-Produkten. In Stufe 1 nimmt der Kunde vier Mal am Tag einen Mahlzeitenersatz zu sich, in der Stufe 2 sind es drei Produkte ergänzt um ausgewählte Nahrungsmittel. In diesen beiden ersten Stufen beträgt die Kalorienzufuhr 800 kcal. In Stufe 3 wird diese auf 1.000, in Stufe 4 auf 1.200 sowie in Stufe 5 auf 1.500 kcal gesteigert, jeweils zusammengesetzt aus unterschiedlichen Kombination von Produkten und herkömmlichen, eiweißhaltigen Nahrungsmitteln. In den Stufen 1 bis 4 sollten über den Tag verteilt mindestens 2,25 Liter Wasser oder andere kalorienfreie Flüssigkeit getrunken werden. Nach Stufe 5 beginnt die langfristige Gewichtserhaltung. In dieser Stufe 6 empfiehlt CWP eine ausgewogene Ernährung mit ca. 1.500 kcal pro Tag, viel Bewegung sowie, bei Bedarf, einmal täglich eine Ersatzmahlzeit.Weitere Informationen unter www.cambridgeweightplan.de Pressekontakt:Guido BalkeTel: 0221 800 471-12E-Mail: balke@dieprberater.de