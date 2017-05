cobra GmbH auf der Dialogmarketing Messe CO-REACH

(fair-NEWS)

Auch in diesem Jahr wird die cobra GmbH ihre CRM-Innovationen auf der Dialogmarketing Messe CO-REACH im Messezentrum Nürnberg vorstellen. Vom 21. bis zum 22. Juni 2017 können die Besucher in Halle 4 Stand 4-408 erfahren, wie sie mit einer optimierten CRM-Lösung schneller erfolgreich werden und u. a. die Datenqualität sowie interne Arbeitsabläufe steigern können. In diesem Rahmen hält Petra Bond, Marketingleiterin der cobra GmbH, einen Vortrag zum Thema „Kundenerlebnis in der Digitalisierung“. Der Konstanzer CRM-Pionier bietet Unternehmen jeglicher Größe passende Softwarelösungen für ein professionelles Kundenmanagement.Auf der CO-REACH präsentiert cobra wieder herausragende Produkt-lösungen für diverse Bereiche wie z. B. Adressmanagement, Vertriebssteuerung, Informationsmanagement und E-Mail- sowie Newsletter-Marketing. Am Stand stehen die cobra Experten für Beratungsgespräche zur Verfügung und gehen auf individuelle Fragen und Anforderungen ein. Langjährige Erfahrungen sowie Fachwissen über die cobra CRM-Lösungen teilt Marketingleiterin Petra Bond in ihrem Vortrag „Kundenerlebnis in der Digitalisierung – warum die Kundenbeziehung so wichtig ist“ mit dem Publikum. Sie selbst setzt auf die CRM-Lösungen aus eigenem Haus und weiß wie wichtig die konsequente Ausrichtung auf den Kunden und effiziente Abläufe in Leadmanagement und Kundenbetreuung für den Unternehmenserfolg sind. In der Präsentation erfahren die Teilnehmer, wie sich das Kundenverhalten im Rahmen des digitalen Wandels ändern wird, was im Hinblick auf den Datenschutz 2018 beachtet werden muss, was die Bausteine von erfolgreichem CRM sind und wie sich Unternehmen dadurch vom Wettbewerb abheben können.Die Software des Konstanzer CRM-Spezialisten bietet einen abteilungs-übergreifenden Überblick über alle Kontakte und Vorgänge zu Kunden und Interessenten. Durch die direkte Integration des Telefons sowie einer ausführlichen Kontakthistorie, unterstützt cobra CRM zielgerichtete Aktivitäten auch im kommunikativen Bereich. Auf Knopfdruck gelingt es Mitarbeitern sämtliche Kontakte, die mit dem Kunden stattgefunden haben, nachzuvollziehen – auch wenn andere Kollegen oder auch freiberufliche Mitarbeiter mit der betreffenden Person in Kontakt getreten sind. Ebenso lassen sich Social Media-Kanäle direkt in die Ansicht integrieren, um alle Informationen stets beieinander zu haben.Neben dem Social Media-Marketing kommt dem E-Mail-Marketing nach wie vor eine wichtige Rolle zu. Die CRM-Lösung hilft dabei, Informationen aktions- und zielgruppengenau zu versenden – so erhält jeder Kunde genau die Nachrichten, die ihn interessieren. Hierfür hält cobra das integrierte Kampagnenmanagement bereit: Damit ist es möglich, individuelle Workflows zu definieren und für diverse Marketing-Aktivitäten automatisierte Reaktionen – wie z. B. das Versenden einer E-Mail, einzubinden. Die zielgerichtete Kundenansprache wird so zum Kinderspiel.cobra auf der CO-REACH 2017Messezentrum Nürnberg, 21. und 22. Juni 2017, 90471 NürnbergDas cobra-Team finden Sie in Halle 4 am Stand 4-408.Vortrag „Kundenerlebnis in der Digitalisierung – warum die Kundenbeziehung so wichtig ist“Der Termin für den Vortrag kann dem Programm unter https://www.co-reach.de/de/events/2/vortraege/572052 entnommen werden.Mehr Infos unter www.co-reach.deKostenlose Eintrittskarten und Terminvereinbarungen unter: www.cobra.de/events.



Bildinformation: Am Stand stehen die cobra Experten für Beratungsgespräche zur Verfügung und gehen gerne auf individuelle Fragen und Anforderungen ein.