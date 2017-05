"Junggesellen" sind die Stars bei eBay Kleinanzeigen auf YouTube

Pressemitteilung von United Creators - Krachten UG

Youtube Comedy-Duo präsentiert neuen Brand Channel

(fair-NEWS) Neu, ohne Gebrauchsspuren und in top Zustand: Das sind die "Junggesellen" ( <a href="https://www.youtube.com/user/junggesellen">https://www.youtube.com/user/junggesellen</a> ). Nun starten die Youtube-Shootingstars ein neues Projekt. Für den neuen Youtube-Kanal von "eBay-Kleinanzeigen" ( <a href="https://www.youtube.com/user/eBayKleinanzeigen">https://www.youtube.com/user/eBayKleinanzeigen</a> )zeigt das von United Creators entdeckte Comedy-Duo lustige Dinge rund um das Kleinanzeigenportal. Der neue Brand Channel bestätigt den Trend, dass immer mehr Marken Youtube entdecken, um eine junge, online-affine Zielgruppe zu erreichen.



Mit einem auf die Zielgruppe zugeschnittenen Unterhaltungsformat auf Youtube folgt eBay Kleinanzeigen dabei einer Entwicklung, die sich schon lange abzeichnet, sagt Christoph Krachten von United Creators: "In Zeiten sinkender Akzeptanz von klassischer Werbung müssen Marken neue Wege gehen, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Wer es hier schafft, hier mit den Zuschauern über eine eigene Präsenz eine Community aufzubauen, hat damit auch eine langfristige und positive Beziehung zum Publikum aufgebaut". Die Berliner Agentur unterstützt und berät Online-Video-Künstler und Unternehmen, die mit Bewegtbild im Netz erfolgreich sein wollen.



Ein Erfolgsfaktor dabei: Marke und Künstler müssen gut zusammenpassen. Dass ist bei den Junggesellen und eBay Kleinanzeigen der Fall, bestätigt Nils Eberhard: "eBay Kleinanzeigen ist für junge Menschen normal, die wie wir auch ein bisschen chaotisch sind. Es ist einfach das perfekte Tool, um bestimmte Dinge im Leben organisiert zu kriegen."



Auf dem vor kurzem gestarteten Brand Channel von eBay Kleinanzeigen zeigen die "Junggesellen" Nils und Simon gemeinsam mit Youtube-Kollegin "KleinaberHannah" Kurioses, Lustiges und Chaotisches rund um das Anzeigenportal. Im Mittelpunkt der Handlung des Kanals steht eine fiktive WG der drei Youtuber, die es einzurichten und auszumisten gilt.



Bildinformation: Comedy-Duo "Junggesellen"

Mit seiner neu gegründeten Agentur für Künstlermanagement und Online-Video-Produktion, United Creators, setzt Christoph Krachten seine langjährige Arbeit als Entdecker und Förderer der talentiertesten Online-Video-Künstler in Deutschland fort. Christoph Krachten gehört zu den Pionieren der Online-Video-Szene in Deutschland und hat mit zahlreichen Creatorn erfolgreich zusammengearbeitet. Er ist außerdem Gründer der "VideoDays", der größten Online-Video-Veranstaltung in Deutschland mit rund 15.000 Zuschauern.

