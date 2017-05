Kapitän auf Zeit - im schwimmenden Ferienhaus

(fair-NEWS) Hamburg, Mai 2017 - Ständig entstehen neue Erlebniswelten für Ferienhaus-Urlauber, nicht nur am, sondern auch auf dem Wasser. Hausboote und Floating Homes sind die neuen Trendsetter-Begierden - näher am Wasser kann man im Urlaub nicht wohnen. Egal, ob man mit dem schwimmenden Urlaubsdomizil fest vertäut am Ufer liegt oder übers Wasser schippert, hier ist man Kapitän auf Zeit.



NOVASOL antwortet auf diese wachsende Nachfrage - und hat sein Angebot ausgebaut: Mehr als 200 schwimmende Ferienhäuser bietet der führende Ferienhaus-Anbieter in Europa. Damit kann sich jeder, auch mit kleinem Budget, den Traum vom Urlaub auf dem Wasser für ein paar Tage oder eine Woche erfüllen. Das Spektrum ist vielfältig, Möchtegern-Seebären und Freizeitkapitäne finden ihr passendes Domizil auf Flüssen, Fleeten und am Meer: Von der flotten Motorjacht in Italien (<a href="www.novasol.de/p/IVC188">Haus-Nr. IVC188</a>) über die luxuriöse Wasservilla in Holland (<a href="www.novasol.de/p/hli205">Haus-Nr. HLI205</a>) oder das mit Sauna und WLAN bestückte schwimmende Design-Ferienhaus in Finnland (<a href="www.novasol.de/p/sla046">Haus-Nr. SLA046</a>) bis hin zum naturnahen Holz-Hausboot auf den Gewässern bei Berlin (<a href="www.novasol.de/p/DBB215">Haus-Nr. DBB215</a>).



Und das ist erst der Anfang! "Wohnen auf dem Wasser war bisher ein exklusiver Traum für wenige", sagt NOVASOL-CEO Bernd Muckenschnabel: "Wir demokratisieren diesen Traum, so dass ihn sich jeder leisten kann." Aktuell entwickelt NOVASOL vor allem sein Angebot in Deutschland kräftig weiter mit zusätzlichen Objekten u. a im Ostsee-Resort Olpenitz, wo bis 2018 mehr als 50 neue Luxushäuser zu Wasser gelassen werden.

"Wir entwickeln derzeit mehrere Projekte von der Dimension Olpenitz", so Muckenschnabel weiter: "NOVASOL hat den Anspruch, als treibende Kraft im Segment schwimmende Ferienhäuser die Modernisierung des deutschen Urlaubsmarkt voranzutreiben und den Wandel der Urlaubswelten aktiv zu gestalten." Inspiration bietet schon jetzt der neue NOVASOL Hausboot-Katalog 2017 - für Deutschland, Holland, Frankreich, Italien, Finnland oder Norwegen.*



Malerisch: Leinen los in Frankreich



Ferien auf dem Wasser im milden ozeanischen Klima der bretonischen Halbinsel: Im Departement Illes-et-Vilaine zwischen Rennes und Nantes liegt die 12,5 Meter lange Motorjacht in Messac vor Anker. Bei Fluss- und Kanaltouren lässt man mittelalterliche Dörfer an sich vorbeiziehen, begegnet stolzen Herrenhäusern, Abteien oder Kapellen am Ufer. Nantes, die Hauptstadt der historischen Bretagne an der Loire und die Hafenstadt Brest sind die nahen Städte für kurze Wasserausflüge. Für Cidre und Galettes lohnt sich allemal ein kurzer Stopp in einer der zahlreichen Creperies bretonnes. Der Bootseigner nimmt sich übrigens viel Zeit für Tourempfehlungen und Schulung, um auch ungeübten "Kapitänen" die Grundregeln der Navigation, des Schleusens und Anlegen zu zeigen.



Luxuriös: Floating Homes an der Schleimündung



Mit der Hausboot-Romantik von früher haben die schwimmenden Luxus-Apartments im Ostsee-Resort Olpenitz kaum noch etwas gemein: In den von Licht und Wasser umgebenen, skandinavisch designten Wohnlofts mit umlaufender Terrasse und großem Skydeck prägen klare Formen, edle Hölzer und großzügige Fensterfronten den Wohnstil. So sieht ein State of the Art-Urlaub auf dem Wasser aus! Mit Panorama-Aussicht vom Bett aus über die Schleimündung. Besonders für Segler sind die 100 Quadratmeter Wohnfläche umfassenden und auf Pontons ruhenden Ferienhäuser ein Traum, denn jedes verfügt über einen privaten Bootsanleger.



Weitere schwimmende Ferienhäuser in Deutschland bietet NOVASOL an der Hafenmole in Flensburg, auf der brandenburgischen Havel bei Radewege und demnächst auch in Hamburg.



Ursprünglich: Fjordromantik in Norwegen



Auf diesem rustikalen Holzboot in Norwegen reist man - je nach Jahreszeit - in helle Sommernächte unter der Mitternachtssonne oder in die arktische Dämmerung mit eiskalten Winternächten und Nordlicht. Das Boot liegt im Komagfjord vor Anker. Für Naturliebhaber bietet sich sommers wie winters eine Fülle von Urlaubsaktivitäten - Panoramablick über Fjord und Gebirge inklusive. Auf der Holzterrasse mit Filetierplatz und Grill lassen sich die eben beim Süßwasserangeln gefangenen Fische selbst zubereiten. Der nahe gelegene Nationalpark auf der Insel Seiland beeindruckt durch arktische Küstenlandschaft, Fjorde, Mittelgebirgslandschaft und Funde aus Stein- und Eisenzeit. Abenteurer buchen eine geführte Tour durch den Altfjord oder Bekkarfjord auf Seiland oder gehen auf Rebhuhnjagd.



*) Katalog-Bestellung unter <a href="www.novasol.de/katalog-auswahl.html">www.novasol.de/katalog-auswahl.html

</a>Hausbeispiele:

Hausnummer <a href="www.novasol.de/p/FBI048?S=2017&month=2017_4">FBI048</a>: Hausboot in der Bretagne, bis zu fünf Personen, ab 569 Euro/Woche

Hausnummer <a href="www.novasol.de/p/dsh432">DSH432</a>: Floating Home in Olpenitz, bis zu vier Personen, ab 535 Euro/Woche

Hausnummer <a href="www.novasol.de/p/N39028">N39028</a>: Holzboot in Fjordnorwegen, bis zu sechs Personen, ab 1.384 Euro/Woche