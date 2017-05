Compex entwickelt Ihr maßgeschneidertes ERP

(fair-NEWS) Ein ERP muss umfangreiche Standardfunktionen bereitstellen und dennoch flexiblen Anforderungen im Hinblick auf Usability, Customizing und Individualisierbarkeit genügen. Standard ERP-Lösungen von großen Systemhäusern wie SAP oder Microsoft passen häufig nicht zu den Geschäftsprozessen und Daten des jeweiligen Unternehmens und müssen daher im Rahmen eines Individualsoftwareprojektes angepasst werden.

Kleine und mittelständige Unternehmen scheuen jedoch oft diese Investitionskosten und passen sich dann den Gegebenheiten der ERP-Lösung an. Dies führt unweigerlich zum Verlust der eigenen, überaus wichtigen, wettbewerbsabgrenzenden Potentiale des Unternehmens.



Ein ERP auf Basis des Compex Commerce 2BEE Framework schafft es, Kosteneffizienz und Individualisierung zu vereinen, indem auf vorhandene Bausteine zugegriffen und der Softwareerstellungsprozess standardisiert sowie teilautomatisiert wird. Anhand einer fachlichen Spezifikation können so mit geringem Aufwand Ihre Anforderungen direkt umgesetzt werden.



Ihr Nutzen



- Kürzere Entwicklungszeiten durch zahlreiche vorhandene Module und Basisfunktionen: Artikeldatenmanagement, Einkauf, Verkauf, CRM, Marketing, Lagerlogistik, Rechnungsprüfung, Finanzbuchhaltung, E-Commerce, Point-of-Sale, Sortimentsbildung, Aktionsverwaltung, Simulationen, Intercompany

- Kurze Projektdauer

- Unverbindliche Tailoringphase mit folgenden Resultaten: lauffähiger Prototyp für eine Überprüfung und Änderung der Anforderungen

- Lastenheft und ein Festpreisangebot für die Herstellung der maßgeschneiderten ERP-Lösung

- Durchgängige Nutzung von Standardtechniken: einfache Anpassung und Erweiterung durch die eigene IT

- Investitionssicherheit durch vollständigen Zugriff auf den Quellcode



Anwendungsbereiche



- Umsetzung von IT-Projekten in den Branchen LEH, Cash + Carry Großmarkt, Versandhandel, technischer Groß-/Einzelhandel zentral oder dezentral gesteuert

- Webbasiertes ERP und Portale

- Schnelle Generierung von Prototypen



Basisfunktionen



- Abbildung und Steuerung betrieblicher Abläufe mit grafischer Workflowunterstützung

- Mandanten- und Mehrbenutzerfähigkeit

- Revisionssicherheit

- Datenjournalisierung

- Customizingfähigkeit von Daten, Programmen, Workflows, Dialogen und Reports



Die Sicherheit



Unsere in zahlreichen Projekten bewährte Methodik stellt sicher, dass Kosten- und Zeitbudgets eingehalten werden.