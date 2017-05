Kühlen, öffnen, zünden - Die Scharfe Granate ist das Original, der leckerste Granatapfel Chili Likör!

(fair-NEWS)

Hamburg, Mai 2017Party-People aufgepasst! - Die Scharfe Granate erobert die Spirituosen- und Partywelt der Republik. Das blutrote Kultgetränk ist längst kein Geheimtipp unter Spirituosen-Kennern mehr. Fruchtig-süßer Granatapfel kombiniert mit einem leicht schärflichen Chiligeschmack im Abgang macht die Scharfe Granate zum kultigen Rockabilly-Drink des Jahres!Nicht nur der Retro-Look der Scharfen Granate, den sich passionierte Liebhaber bereits als Tattoo-Motiv unter die Haut haben stechen lassen, macht den Likör zu einer ganz besonders rockigen Kreation. Die liebevoll entwickelte Rezeptur des Fruchtlikörs wurde handgemacht auf deutschen Weihnachtsmärkten verkauft und stellte sich bald als Bestseller heraus. Nun erobert die Scharfe Granate mit ihrem süffisanten Granatapfel Chili Geschmack die Spirituosenregale des Landes.Anders als konventionelle Liköre begeistert die Scharfe Granate mit sündigem Geschmack und angenehmer Schärfe. Diese unwiderstehliche Geschmackskombination schmeckt am besten pur und eisgekühlt, lässt sich aber auch sehr gut auf Eis, in Cocktails und Longdrinks oder sogar als Salat-Dressing genießen.Viele Bars, Caterer, Gastronomien und gehobene Hotelleriebetriebe sind bereits Scharfe Granate-Fans und verwenden den Granatapfel Chili Likör als Basis für innovative Drinks wie z.B. „Scharfe Granate Sprizzz“, „Ginger Granate“ oder auch einen „Granate Margarita“ – ideal harmonierende Cocktail-Kreationen inspired by Scharfe Granate!Die Scharfe Granate kann man hautnah erleben. Seit einiger Zeit, ist der fruchtig-feurige Likör kultiger Begleiter auf zahlreichen Festivals und Events. Die Fan-Liebe für die Scharfe Granate hat bereits etliche Herzen im sündigen Sturm erobert und zieht auch diesen Sommer weiter fruchtig-scharfe Kreise.Die Scharfe Granate ist glutenfrei, ohne künstliche Farb- und Süßstoffe und zu 100% vegan, der fruchtige Likör ist im gut sortierten Einzelhandel zum Preis von 9,99€ in der 0,5l-Flasche und auch als Multibox mit 20 x 2cl erhältlich.Weiter Informationen unter www.scharfe-granate.de



Bildinformation: Kühlen, öffnen, zünden - Die Scharfe Granate ist das Original, der leckerste Granatapfel Chili Likör!