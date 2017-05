"Superbrands" - eprimo gehört zu den 50 Top-Marken Deutschlands

(fair-NEWS)

- 15.000 Marken gesichtet- 1.350 Marken nominiert- 50 Marken ausgezeichnetNeu-Isenburg, 19. Mai 2017. Was haben adidas, HÖRZU, Miele, BMW, der FC Bayern München und eprimo gemeinsam? Sie alle gehören 2016/2017 zu den Superbrands Germany, einem erlesenen Kreis der 50 besten Marken Deutschlands. Das hat eine prominent besetzte Jury entschieden, die dafür rund 15.000 Marken gesichtet und aus 1.350 nominierten Marken die Superbrands ermittelt hat.Dabei haben die Experten von Superbrands Germany beurteilt, welche Marken und Unternehmen sich durch außergewöhnliche Marktpräsenz, besonders hohe Kundenbindung, Markendominanz und Nachhaltigkeit in ihrer Branche verdient gemacht haben. Superbrands ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in London, die weltweit seit 22 Jahren in 87 Ländern die besten Produkt- und Unternehmensmarken auszeichnet ( www.superbrands.info ).Kundenorientierung ist Selbstverpflichtung"Natürlich ist eine solche Auszeichnung für die Marke eprimo eine große Ehre", betont Dietrich Gemmel, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo. Eine starke Marke müsse Kundenorientierung Tag für Tag erlebbar machen. "Es ehrt uns, dass wir mit dieser erneuten Auszeichnung zum deutschen Superbrand als einziger deutscher Energieversorger eine besondere Wertschätzung erfahren haben. Das ist eine Selbstverpflichtung, die wir sehr ernst nehmen." Eine solche Auszeichnung motiviere auch die Mitarbeiter, "die voll hinter unserer Leitidee der Kundenorientierung stehen". Allein in diesem Jahr wurde eprimo auch schon von anderen Organisationen mit hervorragenden Platzierungen bei Branchenvergleichen mehrfach ausgezeichnet.



Bildinformation: (v.l.): Stephen P. Smith, Dietrich Gemmel und Norbert R. Lux