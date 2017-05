(fair-NEWS)

Der Meisterparfümeur Roja Dove erhielt zwei Auszeichnungen im Rahmen der jährlich stattfindenden Fragrance Foundation Awards – darunter eine Auszeichnung für sein herausragendes Lebenswerk.Die alljährliche Verleihung der Fragrance Foundation, auch bekannt als der „Oscar“ der Parfümindustrie, fand in diesem Jahr zum 25. Mal statt mit über 550 geladenen Gästen aus der gesamten Industrie – darunter Pressevertreter, Marktführer sowie Persönlichkeiten aus der Film-, TV- und Modebranche.Roja Dove wird im Kreis der Lebenswerk-Gewinner aufgenommen:„Circle of Champions“ ist eine globale Initiative der Fragrance Foundation, um jene zu ehren, die mit ihren Werken die Parfümerieindustrie geprägt haben. Eine hochverdiente Anerkennung des außergewöhnlichen Lebenswerks von Roja Dove.Die Duftkreation „Britannia“ erhält zugleich die Auszeichnung in der Kategorie „Perfume Extraordinaire“.Hierbei steht der Duft ohne jeglicher Außenfaktoren im Mittelpunkt. Die „Perfume Extraordinaire“ Jury entscheidet in einem Blindversuch über die Vergabe der Auszeichnung des besten Duftes in dieser Kategorie. Die unvoreingenommenen Voraussetzungen ermöglichen eine Gewinnerverkündung, die ausschließlich auf Kreativität und Qualität basiert.



Bildinformation: Roja Dove erhält zweifache Auszeichnung im Rahmen der diesjährigen Fragrance Foundation Awards in London