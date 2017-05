Prall gefüllter Eventkalender: Barbados feiert 2017 „Year of Sports“

(fair-NEWS)

München, 19. Mai 2017. Weiße Sandstrände und türkisblaues Wasser – Barbados ist als Paradies für Sonnenanbeter und Strandurlauber bekannt. Doch auch für Sportbegeisterte gibt es zahlreiche Gründe auf die östlichste Karibikinsel zu reisen. Ob Segeln, Surfing, Golf oder Motorsport: Das ganze Jahr über bietet Barbados attraktive Events und ruft für 2017 das „Year of Sportsˮ aus.Mit den OK Dinghy World Championships vom 25. bis zum 31. Mai 2017 und den Finn Masters World Championships 2017 vom 3. bis zum 9. Juni 2017 finden im Frühjahr gleich zwei große Segelevents auf Barbados statt. Die OK Dinghy World Championships werden 2017 bereits zum 55. Mal ausgetragen und ziehen regelmäßig über 100 der weltbesten Segler an. Die Finn World Masters sind eine eigene Meisterschaft der Masters, Grand Masters und Legends, die in einer Klasse von schwereren Dinghies segeln.Das vom ehemaligen Weltranglisten-Surfprofi Brian Talma ins Leben gerufene und organisierte Waterman Festival, bei dem das Fischen und das Surfen zu einer gemeinsamen Strandkultur zusammenwachsen, lockt vom 31. Mai bis zum 5. Juni 2017 mit Musik, Partys und einer lokalen Kunstausstellung auf die Insel. Es findet am Silver Sands Beach an der Südküste statt. Teilnehmer aus der gesamten Karibik und Welt stellen in verschiedenen Wettspielen aus den Bereichen Wellenreiten, Surfen, Kitesurfen, Schwimmen, Fischen, Stand-up-Paddling und Muschelblasen ihr Können unter Beweis.Im Juni erleben Motorsportfans vom 2. bis zum 4. Juni 2017 bei der Sol Rally Barbados das größte Motorsportrennen in der Karibik. International bekannte Fahrer locken jedes Jahr bis zu 20.000 Zuschauer zu dem actionreichen Rennen. In diesem Jahr feiert die Sol Rally Barbados ihr 60-jähriges Jubiläum.Besonderes Highlight im Year of Sports sind die Barbados Beach Tennis Open vom 26. Juni bis 2. Juli 2017. Beach-Tennis ist eine einzigartige Kombination aus Tennis und Beach-Volleyball, die Zuschauer mit athletischen und akrobatischen Sprüngen sowie einer mitreißenden Stimmung begeistert. Zu den Beach Tennis Open werden die besten Spieler weltweit erwartet, die in Doppeln und gemischten Doppeln gegeneinander antreten. Bei einem Nation's Cup stehen sich zudem Spieler aus Brasilien, Frankreich, Italien, Aruba sowie Barbados gegenüber.Im August findet darüber hinaus das Barbados Hockey Festival statt, das weithin als größtes Feldhockeyturnier in der Karibik bekannt ist. Vom 20. bis zum 26. August 2017 zieht es lokale, regionale und internationale Mannschaften an. Der Hauptveranstaltungsort für das Festival und den Hockeysport ist das AstroTurf-Feld und Stadion im Garfield Sobers Sports Complex in der südlichen Gemeinde von St. Michael. Hier kommen Dutzende von Zuschauern zusammen, um einen aufregenden Wettkampf und den Spaß um das Event herum mitzuerleben.Gesundheit und Wellness sind für viele Reisende ein immer wichtigerer Bestandteil ihres Urlaubs: Vom 2. bis zum 3. September 2017 ist die östlichste der Karibikinseln Gastgeber des Barbados Beach Wellness Festivals im Hilton Barbados Resort. Ob Yoga-Sessions, Capoeira, Beach-Workout oder Wassersport – Das zweitägige Festival hat für jeden etwas im Programm. Naturliebhaber kommen zudem mit Radfahren, Reiten und Wandern auf ihre Kosten. Neben traditionellen Haut- und Schönheitsmassagen gibt es außerdem ein Speakeasy-Zelt, in dem Live-Auftritte stattfinden. Ein Kula Markt mit Kunst, Handwerk, Essen und Show-Kochen rundet das Beach Wellness Festival ab.Ebenfalls im September findet das Barbados Festival of Cycling statt. Vom 9. bis zum 10. September 2017 ist die ganze Insel im Rad-Fieber. Zwei Strecken stehen zur Wahl: der Barbados 360 Gold mit einer Länge von 112 Kilometern und der Barbados 360 Silber mit 64 Kilometern Länge. Ob Mountainbiking oder ein Rennen um die ganze Insel – Bei zahlreichen Aktivitäten können Radfahrer aller Fähigkeiten Barbados aus einer unvergleichlichen Perspektive entdecken.Wer im Oktober noch keine Pläne hat, sollte beim Dragon World Championship Event mitmachen. Vom 28. bis zum 30. Oktober 2017 findet das Stand Up Paddling-Event auf Barbados statt – für Profi und Anfänger. Aufgrund des ruhigen Wassers an der Süd- und Westküste ist die Insel der ideale Ort, SUP zu probieren.Mit dem Barbados Open Club Championship bietet der Oktober auch eine Attraktion für Golf-Fans. Von Amateur bis Club Profi können alle auf dem Green ihr Können unter Beweis stellen.Bereits seit 50 Jahren lockt der Barbados Historic Rally Carnival Motorsport-Begeisterte auf die östlichste Karibikinsel. Der 14-tägige Rallye-Sprint im November wird von zahlreichen Events, wie Beach Partys oder einer Piratenshiff Party Cruise begleitet.Am 18. November 2017 startet in Teneriffa der Klassiker des Cornell Sailings: die Atlantic Odysee. Ziel der Überquerung des Weltmeeres ist Barbados. Hier werden die Yachten in der Hauptstadt Bridgetown anlegen.Surfer freuen sich im November auf das Highlight im Kalender der Barbados Surfing Association: Das Independence Pro Surf Festival findet vom 29. November bis zum 3. Dezember 2017 im so genannten Soup Bowl, dem größten Surfspot der Insel statt und sorgt mit spektakulären Wellen für Adrenalin pur – auch bei den Zuschauern.Mit dem Run Barbados endet das Year of Sports: Vom 1. bis zum 3. Dezember 2017 heißt es Laufschuhe anziehen und losrennen. Der älteste Marathon in der Karibik findet bereits zum 35. Mal statt und gibt Läufern, die teilweise von weit her anreisen, die Möglichkeit, ihr Können vor atemberaubender Kulisse unter Beweis zu stellen. Unter dem Motto „Come for the run, stay for the funˮ erwartet alle Gäste ein buntes Programm mit beispielweise einem nächtlichen Spaßlauf, einem Marathon oder einem Wohltätigkeitslauf. Begleitet wird das jährlich wachsende Event von Musik und einer schwungvollen Atmosphäre.Informationen zu Barbados und zu allen Events in 2017 finden Interessierte auch in dem Magazin Ins & Outs of Barbados: https://issuu.com/millerpublishing/docs/ebook_reduced



Bildinformation: Prall gefüllter Eventkalender: Barbados feiert 2017 „Year of Sports“