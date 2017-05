Und es ist Sommer...Endlich Urlaub genießen

(fair-NEWS)

Bodman-Ludwigshafen, Mai / Juni 2017 - Die Bodenseeregion ist ein Genießer-Ziel und Anreiz für alle Sinne. Hier kann man förmlich in der Natur schwelgen und aus einem reichhaltigen kulinarischen und kulturellen Angebot schöpfen. Ruhe, Erholung und Natur pur: Wer seinen Urlaub weit ab von Alltagsstress und städtischem Trubel verbringen will, ist z. B. in Bodman-Ludwigshafen genau richtig. Die Doppelgemeinde am westlichen Ende des Bodensees ist eine Oase. Unter Kennern zählt diese Ecke mit ihrer Vielzahl an seltenen Pflanzen und Vögeln zu den schönsten am Bodensee. Eingebettet in eine grüne Hügellandschaft liegen sich die beiden Orte direkt gegenüber, nur getrennt durch ein Naturschutzgebiet.Burgen und mehr...Beeindruckend thront oberhalb des Städtchens die Ruine Alt-Bodman und bietet einzigartige Blicke über die Bodenseelandschaft. Auch das Kloster Frauenberg und das Schloss des Grafen von und zu Bodman machen hier die Vergangenheit erlebbar.Wer Burgen mag, sollte natürlich auch das weit über die Region Meersburg hinaus bekannteste Wahrzeichen kennen lernen: Die älteste bewohnte Burg Deutschlands; eine der Hauptattraktionen am Bodensee. Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts wird der Besuch des Museums zu einem einmaligen Erlebnis. Über 30 eingerichtete Räume entführen die Besucher in das Mittelalter. Man kann den Palas, die alte Burgküche, die Dürnitz, die Waffenhalle, den Rittersaal, Stallungen, das Burgverlies, den Folterkeller und noch einiges mehr begehen. In den Jahren 1841 bis 1848 lebte die berühmte deutsche Dichterin Annette von Droste-Hülshoff während ihrer Aufenthalte am Bodensee auf der Meersburg. Sie starb auch auf der Burg am 24. Mai 1848. Ihre Wohnräume und das Sterbezimmer sind Teil des Rundgangs.Wandern und mehr...Sehr zu empfehlen ist eine Wanderung auf dem Premiumweg "SeeGang". Der naturnahe und hervorragend beschilderte Wanderweg führt entlang der schönsten Aussichtspunkte des westlichen Bodensees. Mit einer Länge von 53 Kilometern ist er der erste Strecken-Premiumwanderweg der Region und der höchst bewertete in ganz Baden-Württemberg. Nirgendwo sonst kann man den See so naturnah und ursprünglich erleben wie bei dieser Wanderung.Auch eine Schifffahrt auf einem der zahlreichen Kurs- und Ausflugsschiffe darf natürlich nicht fehlen.Zum Übernachten empfiehlt sich das 4 Sterne Seehotel Adler in Bodmann-Ludwigshafen, das direkt am See liegt und von vielen Zimmern und vom Restaurant Seeblick bietet. Das Hotel ist perfekter Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten. Der hervorragende Wellnessbereich bietet ein Outdoor-Schwimmbad mit Blick auf den See, das nur durch die Uferpromenade getrennt wird. Die verschiedenen Saunen und gemütlichen Ruheräume machen auch im Sommer Spaß, denn ein Saunagang belebt den Kreislauf, macht den Teint rosig und rein und ist überhaupt ein Gesundbrunnen. Im Sommer genießt man abends leckere Grillspezialitäten auf der lauschigen Terrasse des Seehotels Adler. Das Seehotel Adler verleiht auch Fahrräder und E-Bikes, so dass man seine eigenen Räder getrost zu Hause lassen kann.Das Team vom Seehotel Adler gibt gern weitere Tipps.Kleine Auszeit im Sommer 2017 im Seehotel Adler3 oder 5 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Seeblick und reichhaltigem Frühstücksbuffet, 3-Gang Menü am Anreisetag im Seerestaurant. Gutschein für einen Begrüßungsdrink an der Hotelbar, 1x Wellness Rückenmassage (Dauer: 25 Minuten), 1 x kostenfreies Leihfahrrad. Kostenfreie Nutzung der Wellness-Oase. Bodensee-Gästepass mit vielen Vorteilen und Vergünstigungen zur Erkundung von Bodman-Ludwigshafen und Umgebung. Drei Nächte für 290,- EUR pro Person und fünf Nächte für 430,- EUR pro Person im Doppelzimmer. Buchbar von Juli bis September 2017.



Bildinformation: Eine kleine Auszeit im Seehotel Adler am Bodensee genießen (Bildquelle: Seehotel Adler)