Wellnessurlaub in Polen - Erstklassige und günstige Wellnessangebote bei Polen-Wellnessurlaub.de

(fair-NEWS)

Wellnessurlaub in Polen:Wellnessurlaub gehört weiterhin zu den beliebtesten Reisen der Deutschen, bleibt allerdings Heimaturlaub. Das östliche Nachbarland Polen stellt insbesondere für preisbewusste deutsche Urlauber mit geringerem Einkommen eine attraktive Alternative zum Wellnessurlaub in Deutschland dar. Binnen weniger Jahre hat sich in Polen ein Markt für Spa und Wellness sehr dynamisch entwickelt. In den letzten Jahren entstanden hierzulande zahlreiche erstklassige Wellnesshotels, die den europäischen Dienstleistungsstandard anbieten und für das Wohlbefinden ihrer Gäste sorgen. Zudem dank des tiefen Wechselkurses sind die Preise für Wellnessurlaub in Polen besonders attraktiv.Vielfältige Wellnessangebote traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Vielfältige Wellnessangebote in Polen bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner Website. Die Wellnessangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von zahlreichen Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Entspannung pur• Dauer: 5 Tage / 4 Nächte• Preis: Ab 167,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Unterkunft: 4-Sterne-Wellnesshotel / Ostsee• Inklusivleistungen:1. 4 Übernachtungen im Doppelzimmer oder Appartement2. Halbpension mit Frühstück und Abendessen vom großzügigen Buffet3. Nutzung des Wellnessbereiches mit Saunalandschaft4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inkl. Wellnesspaket:6.1. 1 x klassische Rückenmassage (30 min)6.2. 1 x regenerierende Fußbehandlung gegen müde Füße (60 min)6.3. 1 x Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Massage (20 min)6.4. 2 x Salzgrotte (je 45 min)Aufgrund der starken Nachfrage nach unserem Wellnessangebot besonders im Herbst empfehlen wir das gewünschte Arrangement und Hotel möglichst früh zu buchen.Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Polen-Wellnessurlaub.de