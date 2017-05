(fair-NEWS)

Berlin, 19. Mai 2017: bookingkit, die Online-Buchungs- und -Verwaltungslösung für Erlebnisanbieter, konnte sich diese Woche bei der Phocuswright Europe in Amsterdam den begehrten Preis für Innovation im Bereich Travel Technologie in Europa sichern.bookingkit erreichte die Top-Platzierung auf der Europa-Konferenz vom amerikanischen Marktforschungsunternehmen Phocuswright unter zwölf europäischen Innovatoren, die sich mit bahnbrechenden Technologien und Lösungen zur Optimierung der Reisebranche präsentierten. Die Gewinner wurden von einer Jury, die sich aus Reise- und Technologie-Experten zusammensetzte, gekürt.„Wir haben diese Woche gesehen, dass Europa im Bereich Travel Technologie weit voraus ist,“ so Michael Coletta, Manager für Research and Innovation bei Phocuswright. „Es freut uns, dass wir so viele unterschiedlichen Start-ups aus Europa eine Plattform geben konnten. Sie wenden modernste Technologien an, um die Herausforderungen in der Reisebranche zu bewältigen. Wir sind schon gespannt darauf, wie sich die Unternehmen entwickeln und welchen Einfluss sie auf unser Reiseverhalten haben werden.“„Wir sind sehr stolz über diese internationale Auszeichnung, denn sie zeigt die Relevanz unseres Produkts auf dem Reisemarkt,“ so bookingkit-Geschäftsführer Lukas C. C. Hempel. „Weniger als 25 Prozent der weltweit auf knapp 130 Milliarden US-Dollar geschätzten Erlebnisbranche ist digitalisiert. Mit unserer Softwarelösung haben wir ein Inventarsystem für den drittgrößten touristischen Markt nach Flug- und Hotel-Buchungen entwickelt.“Die Präsentation von bookingkit auf der Phocuswright Europe ist unter nachfolgendem Link zu sehen: www.youtube.com/watch?v=BYdh2FcX44E



Bildinformation: Phocuswright Europe-Konferenz: bookingkit gewinnt Award in der Kategorie “European Travel Innovator of the Year“