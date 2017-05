UNO 24 - die konsequent logische Uhr

(fair-NEWS)

(Königstein im Taunus, 19.05.2017) Während das moderne Leben heute mit jedem Tag komplexer wird, reduziert der Designer Klaus Botta seine Uhren aufs Wesentliche - die UNO 24 ist ein gutes Beispiel dafür. Sie zeigt den ganzen Tag auf einen Blick, mit nur einem Zeiger und einer 24-Stunden-Skala. Auf die Einzeigeruhren von Botta muss man sich einlassen. Aber wer sich für die UNO 24 entscheidet, erhält eine Uhr mit beeindruckender Logik und Konsequenz.Grafische Uhren mit Logik und PhilosophieMit seinen außergewöhnlichen Einzeigeruhren geht Botta ganz anders an das Thema Zeit heran, als es bei herkömmlichen Uhren mit zwei Zeigern der Fall ist. Eine Einzeigeruhr funktioniert wie ein analoges Messinstrument, das mit einem einzelnen Zeiger auf einer feinen Skala einen Wert präzise anzeigt. Die Uhrzeit lässt sich damit etwa auf fünf Minuten genau ablesen - das ist erfahrungsgemäß für die meisten Situationen vollkommen ausreichend."Unsere Einzeigeruhren zeigen nicht nur die Zeit an, sondern sind auch Ausdruck der Persönlichkeit. Wir haben sie für Leute entworfen, die einen entspannten Umgang mit der Zeit pflegen und einen Sinn für Design haben," sagt Klaus Botta, Entwickler der Einzeigeruhr und Inhaber von Botta-Design.24-Stunden-Einzeigerprinzip entspricht dem natürlichen TagesverlaufDie UNO 24 verlässt die normalen Sehgewohnheiten, ist mit ihrer 24-Stunden-Anzeige aber ganz logisch und eindeutig. Die Richtung des Stundenzeigers entspricht dem Sonnenstand. Der Zeiger legt binnen 24 Stunden eine volle Umdrehung auf der speziell entwickelten Skala zurück. Jeder Tageszeitpunkt hat seine exakte Position; die obere Hälfte des Ziffernblattes entspricht der Taghälfte, die untere der Nacht. Durch das Datum führt eine Trennlinie und markiert den Übergang zum nächsten Tag.Was im ersten Moment ungewöhnlich erscheint, ist auf den zweiten Blick logisch und intuitiv erschließbar. Mehrzeigeruhren erfordern ein gewisses Abstraktionsvermögen, während die UNO-24 von Botta den Tag grafisch exakt nachbildet und bewusst werden lässt. So vereinfacht das <a href="https://www.botta-design.de/einzeigeruhr/#24-stunden-prinzip">Einzeiger-Prinzip</a> die Darstellung und Erfassung der Zeit.Handgefertigte Botta-Uhren aus Deutschland - zeitlos und wertigBotta-Design ist einer der wenigen Uhrenhersteller, die komplett in Deutschland entwerfen, entwickeln und ausnahmslos erstklassige Komponenten verbauen.Das Deckglas der UNO 24 und der anderen Uhren von Botta ist aus synthetischem Saphir. "Saphirglas ist eigentlich eine farblose, transparente Keramik, so hart wie ein Rubin und damit der ideale Werkstoff für Uhrengläser." Bei allen Botta-Uhren ist das Saphirglas zusätzlich beidseitig entspiegelt. Das verbessert die Durchsicht und verleiht ihm zusätzlich einen edlen bläulichen Schimmer. Die Schweizer Präzisionsuhrwerke stammen von Ronda und ETA; die pflanzlich gegerbten Lederarmbänder werden ebenfalls in Deutschland gefertigt."Wer sich auf die UNO 24 einlässt, wird Zeit in Zukunft ganz neu wahrnehmen. Und kann sicher sein, dass er ins Gespräch kommt, denn eine Einzeigeruhr fällt auf." Für die überzeugende Logik, technisch und gestalterisch perfekt umgesetzt, wurde die UNO 24 soeben mit der Internationalen Designauszeichnung "Focus Open" in Gold ausgezeichnet.Weiterführende Informationen zur UNO 24 unterhttps://www.botta-design.de/uhrenmodelle/uno-24/



Bildinformation: UNO 24 PLUS schwarz-blau