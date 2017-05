Neuer Tripada Ã® Webseiten relaunch fÃ¼r tripada.de

(fair-NEWS)

Nach längerer Überarbeitung ist der Relaunch unserer Webseite <a href="www.tripada.de">www.tripada.de </a>abgeschlossen. Damit bekommt die Seite eine neue Funktion und dient nun als standortunabhängige Tripada® Firmenseite. Tripada® ist mittlerweile ein Franchise- und Lizenzpartnersystem und verfügt bereits über verschiedene Partnerstandorte. Die zentrale Webseite informiert über die Angebote von Tripada® als Kursanbieter und Ausbildungsbetrieb von anerkannten und zertifizierten Kursen und dient gleichzeitig als überregionale Tripada® Kurssuche in den verschiedenen Städten, in die sich alle Tripada ® Partner mit ihren eigenen Kursen eintragen können. Besonders für Interessierte an einer Yogalehrerausbildung, die auch selbständig tätig sein wollen und eigene Kurse anbieten möchten, bietet das Tripada ® Konzept ein attraktives Know - How, von der Tripada ® Yogalehrer Grundausbildung über 2 Jahre und 500 Stunden bis hin zur Unterstützung im Marketingbereich und Nutzung des Corporate Designs von Tripada®. Nähere Informationen zu der Tripada® Yogalehrerausbildung gibt es auf Grund des Umfangs zusätzlich auf der Webseite <a href="http://tripada-yogalehrerausbildung.de">www.tripada-yogalehrerausbildung.de</a>.



Bildinformation: Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga