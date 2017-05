Die natürlichste Erfrischung für den Sommer: Kano Bio-Eistee. 100% vegan, 100% Bio, 100% naturbelassen – vier Sorten Eistee voller Inspiration und Innovation

(fair-NEWS)

Hamburg, Mai 2017Die natürliche Erfrischung des Sommers heißt Kano Bio Eistee! Die Marke Kano steht für individuellen, schonend und frisch aufgebrühten Bio-Eistee aus 100% naturbelassenen Rohstoffen. Für den frischen und natürlichen Geschmack werden ausschließlich Zutaten aus biologischem Anbau verwendet. „Wir wissen, was in der Flasche steckt!“, sagt das Team von Kano – und zwar 100% natürlicher ostasiatisch-inspirierter Eistee-Genuss für heiße Sommerabende!Kano Bio-Eistee ist kalorienarm und ohne Allergene. Auf Aromen, Extrakte, Konzentrate, Farbstoffe, Konservierungsstoffe wird komplett verzichtet. Eine kleine Prise Rohrohrzucker reicht aus, um den Geschmack des Kano Bio-Eistees zur vollen Entfaltung zu bringen. Alle Zutaten sind selbstverständlich bio-zertifiziert und 100% vegan – Kano legt höchsten Wert auf die nachhaltige Entwicklung der Kano Bio-Eistees.Die Inspiration zum Kano Bio-Eistee entstand auf Reisen nach Ostasien. Dort gehört hochwertiger Eistee zum Alltag und wird in den vielfältigsten Formen traditionell zelebriert. Fasziniert von der asiatischen Teekultur entwickelte Kano die Idee, einen frischen, naturbelassenen und individuellen Eistee zu kreieren, der ehrlich natürlich ist und zudem nachhaltig produziert wird. Dafür hat das Team um Kano zuhause am Münchner Herd nächtelang herumgetüftelt und mit zahlreichen Zutaten experimentiert. Herausgekommen sind seitdem vier aufregende Bio-Eisteesorten, die nun den Markt erobern.Der Kano Bio Sencha Grüntee aus Japan ist eine ausgewogene Rezeptur für wohltuendes Abschalten vom Alltagsstress ohne müde zu machen. Er schmeckt blumig und nach frischem Zitronengras und ist die erste Entwicklung von Kano. Kano Bio Rooibos Tee ist ein echter Frischekick an sonnigen Tagen. Er hat eine fruchtig-beerige Geschmacksnote, ist koffeinfrei und auch für Kinder bekömmlich. Der perfekte Durstlöscher für den Sommer und eine tolle Alternative zu stark gezuckerten Furchtsäften oder Eistees!Der Kano Bio Mate Tee aus Südamerika ist der Muntermacher unter den vier Eisteesorten von Kano. Er verdankt sein Aroma den Zitronen und Orangenschalen und seine Schärfe dem markanten Ingwer. Der koffeinhaltige Mate Tee schmeckt herb-bitter und weckt müde Geister. Das neueste Mitglied im Kano Portfolio ist der Bio Alpenkräutertee. Er ist eine Hommage an die bayrische Heimat und beinhaltet nur das Beste von den heimischen Wiesen bis hin zu den Bergspitzen der Alpen – perfekt für die sommerliche Wandertour!Erhältlich sind die Kano Bio-Eistee Sorten zum UVP von 1,69 € im gut sortierten Bio-Handel.Weitere Informationen unter www.kano.de



Bildinformation: Die natürlichste Erfrischung für den Sommer: Kano Bio-Eistee. 100% vegan, 100% Bio, 100% naturbelassen – vier Sorten Eistee voller Inspiration und Innovation