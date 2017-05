Dirk Griesdorn bester erfolgreicher Mentalcoach NLP Trainer Leistungssport Outdoortraining Österreich

(fair-NEWS)

Graz/Schiefling am Wörthersee, im Frühjahr 2017Dirk Griesdorn als erfolgreicher MentalcoachWenn er einen Raum betritt, spürt man seine Präsenz und Energie. Seine Initialen und sein Logo erinnern an ein erfolgreiches italienisches Fashionlabel. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CveG1dmfqJg&tid=SEOB-01">Dirk Griesdorn ist selbst ein 'Topseller' und ein erfolgreicher Mentalcoach</a>. Der Fussball-Profi Jakob Jantscher: "Dirk Griesdorn ist mehr als ein Mentaltrainer, ein echter Kumpel, der eine absolut positive Aura hat." Zahlreiche Großkonzerne schickten ihre Manager, Spitzensportler, Mitarbeiter auf seine DG SEMINARE. Ihm verdanken sie eine ehrgeizige Grundeinstellung, Begeisterung, Ausdauer und Erfolg im beruflichen und privaten Bereich.Dirk Griesdorn war selbst lange Jahre Profifußballer. Auf dem Höhepunkt seiner Sportkarriere begegnet er der einzigartigen Herausforderung seines Lebens: dem Persönlichkeitstraining. Er spürte ganz genau "das ist meine Welt, hier liegt die Zukunft meines ganzen Potentials".Dirk Griesdorn gilt heute als einer der gebuchtesten Referenten Europas. Als Privatcouch betreut er Spitzensportler, Fussballvereine und seine Referenzen im Firmenbereich lesen sich wie das "Who is Who" der Unternehmenswelt. Für Dr. h.c. Dirk Griesdorn selbst ist die von ihm entwickelte Methodik sowie die ihm eigene Motivation und Begeisterung zum Lebensmotto geworden. Darüber hinaus lässt er ständig die neuesten Erkenntnisse und Erfolgstechniken in seine DG SEMINARE einfließen.Eigene Outdoortraining-AnlageMotivationstrainer Dirk Griesdorn hat auf dem Grund der Therme Bad Bleiberg einen Hochseilgarten errichtet. Auf dem Grundstück der ehemaligen Therme Bad Bleiberg zieht seit langem wieder Leben ein. <a href="www.biz-tv.net/dg-seminare?tid=SEOB-02">Motivationstrainer und Geschäftsführer der DG Seminare GmbH Dirk Griesdorn hat auf der Hälfte des 10.000 Quadratmeter großen Grundstücks hinter der Therme einen Hochseilgarten im Rahmen einer Outdoortraining-Anlage</a> errichtet. Der Trainingspark soll ab Juli für Motivationsübungen und Persönlichkeitstrainings genutzt werden. "Der Hochseilgarten ist der einzige dieser Art und Größe in ganz Österreich. Er wird nicht öffentlich zugänglich sein, sondern ausschließlich Seminarteilnehmern meiner Kurse zur Verfügung stehen", sagt Griesdorn. Ab Juli sollen in Bad Bleiberg Kurse angeboten werden. "Trainiert wird auf Kletterwänden, Seilen und so genannten Dangle Doos", sagt Griesdorn.Wichtiger Bestandteil seiner 10-Tages-Familien- und Unternehmensseminare sind Hochseil-Klettergärten. Bis 2005 hatte der erfahrene Coach einen in der ägyptischen Wüste. Seit 2013 besteht sein Projekt in der Türkei. "Im Sommer können wir dort nicht arbeiten," erklärt Dirk Griesdorn, der seinen Betrieb zusammen mit Ehefrau Claudia führt. "Da sind es 60 Grad in der Sonne.""Bleiberg ist ideal für die Pläne von DG-Seminare," sagt Tourismus-Obfrau Monika Hausmann. Auch für Gunnar Illing ist das Projekt ein Glücksfall. "Wir sind überzeugt von den Konzepten und verpachten Herrn Griesdorn eine Fläche für die nächsten zehn bis 15 Jahre," sagt er.Dafür, dass die Gemeinde kostenfrei verpachtet, investiert der Grazer Dirk Griesdorn einen sechsstelligen Betrag in den Aufbau des Klettergartens. Und er verspricht mit seinen Seminaren pro Jahr Hunderte von Gästen in das Hochtal zu holen. 2015 geht es damit los.Für DG-Seminare sind die Klettergärten ein wichtiger Teil des Coachings. Die Teilnehmer lernen sich zu befreien und neu durchzustarten. Dirk Griesdorn arbeitet nur mit auf seiner Anlage ausgebildeten Trainern. Horst Fallosch, Direktor des Falkensteiner Hotel 'Bleiberger Hof': " Dirk Griesdorn und die DG Seminare begeistern mich vor allem unter zwei Aspekten: Zum einen ist es die Nachhaltigkeit, mit der DG seinen Seminarteilnehmern vermittelt, wie man durch den richtigen Einsatz der mensch-eigenen Ressourcen sein Leben selbstständig und positiv gestaltet und dadurch erfolgreich wird. Kein Schnick-Schnack sondern konkrete Anleitung für ein besseres Leben. Zum anderen gefällt mir Dirk Griesdorn auch durch seine unternehmerischen Qualitäten. Er hat eine klare, fassbare Vision mit dazugehöriger Strategie und setzt diese operativ um. Der Qualitätsanspruch an seine Geschäftspartner ist hoch und es gilt Handschlagsqualität. Das macht den Unterschied."NLP-Trainer und Mentalcoaching für Leistungssportler - nicht nur in ÖsterreichDr. h.c. Dirk Griesdorn ist als ehemaliger Fußballprofi genau der richtige Trainer im Bereich Mentaltraining im Leistungs- und Profisport. Er versteht es den Teamgedanken bis auf das Härteste zu prüfen und die Spieler zu neuen Spitzenleistungen zu motivieren.Das Team ist nur so stark wie ein jeder einzelne Spieler und sie haben nur gemeinsam eine tatsächliche Siegeschance. Für einen Sieg entscheidend ist die richtige geistige Einstellung des Menschen und des gesamten Teams, die sich aus Komponenten wie Selbstvertrauen, Mut, Zuversicht, Konzentration, Kommunikation und allgemeiner mentaler Stärke zusammensetzt.Unter dem Begriff des "Mentalcoaching im Leistungs- und Profisport" versteht DG Seminare unterschiedliche Trainingsprogramme, die praktisch erlebbar machen, welche Mechanismen zum Erfolg führen. Jedes Training zielt so darauf ab, die ungenutzten Potenziale aufzuspüren und erfolgsorientiert zu erschließen. "Theoretisches Wissen vergisst man relativ rasch. Doch das in unseren E.O.T. (Erlebnisorientierten Training) Erfahrene bleibt immer in Erinnerung. Nur was erlebt wird, kann übernommen werden und Leistungsfähigkeit auch unter großem Druck sicherstellen.", so Dirk Griesdorn zum Erfolgskonzept des Mental-Coachings im Leistungssport.Denn es ist eindeutig erwiesen, dass Sportler, die von ihrer Leistung überzeugt sind, diese besser im Wettkampf abrufen können, als Sportler, die an sich selbst zweifeln. Der Aufbau von mentaler Stärke kann durch eine ganze Reihe von Maßnahmen systematisch gefördert warden:- Begleitendes Mentaltraining über einen längeren Zeitraum, wie z.B. Entwicklung einer Erfolgsstrategie- Wettkampfprofil erstellen / Wettkampfbegleitung- Lösungswege für Wettkampfblockaden aufzeigenDas Seminar-Angebot in der ÜbersichtFördern, Führen, StärkenDie richtigen Mitarbeiter zu haben, ist heute entscheidend - mehr noch, es ist der wertvollste Wettbewerbsvorteil für jedes Unternehmen.Mehr Effektivität und LebensqualitätErfolg ist nicht etwas Großes, Erfolg sind viele Kleinigkeiten! Ein Seminar für alle, die ihre persönlichen und beruflichen Qualitäten stärken möchten!Gemeinsam zum Erfolg - das Personal Power EventTeamfähigkeit und soziale Kompetenzen werden immer mehr gefordert. Mit welchen Eigenschaften ist man überhaupt teamfähig? Wie kann man seine Leistung im Zusammenspiel mit Anderen noch deutlich ausbauen?Late Night SeminarWer ist bereit, eine Nacht zu investieren, um in der Zukunft den persönlichen Lebenserfolg deutlich zu steigern?Mission PossibleWie viele gute Gelegenheiten zu einer Veränderung, einer neuen Arbeit, einer Beziehung, einem Projekt usw., hat man in seinem Leben schon verpasst, weil Angst einen daran gehindert hat. Das Seminar hilft dabei, Blockaden zu lösen, das Leben wieder in Fluss zu bringen, es zu entfalten und dass einem alle Ressourcen jederzeit zur Verfügung stehen.Weitere Seminarangebote in Überschriften:- MoELA Academy- Montags- Persönlichkeitstraining- Sprenge deine Grenzen- Strategie der Delphine- Zurück auf die SiegerstraßeEinzeltraining:- Coaching im Sport- Hochseilgarten Trainer Lehrgang- Personal Coaching (Einzel-, Privatcoaching)Intensiv Coaching:- IC Gesprächsführung im Coaching- IC Intensiv Coaching- IC Konflikt Coaching- IC Motivation im Coaching- IC Persönlichkeits Coaching- IC Team Coaching- IC Visions CoachingWeitere Informationen finden Sie unter unter <a href="www.biz-tv.net/dg-seminare?tid=SEOB-3">www.biz-tv.net/dg-seminare</a>



Bildinformation: Dirk Griesdorn bester erfolgreicher Mentalcoach NLPTrainer Leistungssport Outdoortraining Österreich