Kalender und Notizbuch in Einem: Der MemoMe. Planer students 2017/2018 ist ab sofort erhältlich!

Tragen sie auch immer einen Kalender UND ein Notizbuch mit sich herum? Damit ist jetzt Schluss, denn der MemoMe. Planer vereint beides in sich! Er enthält sowohl einen Kalender, als auch in jeder Woche eine karierte Doppelseite für alles, was ihnen sonst noch wichtig ist. Der Planer wurde speziell für Selbständige, Freelancer, Studenten, Schüler und einfach alle, die viel zu organisieren haben, kreiert. Egal ob To-Do-Liste, Bullet Journal oder Sketchnotes, machen sie ihren MemoMe. Planer zu ihrem ganz persönlichen Tagebuch!Im MemoMe. Planer finden sie alles, was sie von einem Kalender gewohnt sind: Einen Jahreskalender über zwei Doppelseiten, Monatskalender und Wochenkalender. Darüber hinaus einen Zweijahreskalender für 2017/18, Ferien- und Feiertagstermine, einen Stundenplan, ein Namensregister sowie eine Weltkarte. Der Wochenkalender ordnet die Tage in senkrechten Spalten nebeneinander an, in denen sie geordnet nach Uhrzeit ihre Termine eintragen können. Auch hier haben sie ringsherum schon viel Platz für Eintragungen.Zusätzlich gibt es zu jeder Woche eine karierte leere Doppelseite, die sie mit ihren persönlichen Notizen füllen können. So haben sie die Möglichkeit, den Planer ganz nach ihren Wünschen zu individualisieren, nichts wird mehr vergessen. Außerdem gibt es eine monatliche Challenge und ein Monatsfazit, welche die Motivation steigern und Selbstreflexion als Schlüssel zu mehr Zufriedenheit und besserem Zeitmanagement fördern. Mit zwei Lesebändchen können sie verschiedene Seiten im Planer markieren und finden sich schnell zurecht. Außerdem sind die Seiten nummeriert und es gibt zu Beginn Platz für einen Index, ganz wie man es vom Bullet Journal gewohnt ist. So haben sie immer alles im Blick!Wenn sie wenig Notizen machen und einfach auf der Suche nach einem übersichtlichen Kalender sind: Kein Problem! Den MemoMe. Planer gibt es auch in der Variante slim, also ohne die leeren wöchentlichen Doppelseiten. So können sie sich auf das Wesentliche, die Organisation ihrer Termine konzentrieren. Natürlich hat auch diese Variante eine hochwertige Fadenheftung und eine insgesamt stabile und edle Haptik.Den Planer gibt es in vier verschiedenen Designs: Mechanics, Doodles, Einhorn und Panda. Der MemoMe. Planer students unterscheidet sich nur unwesentlich vom regulären Jahresplaner, der wiederum ab September erhältlich sein wird. Der students beginnt zum Schuljahres- bzw. Semesterbeginn im August statt im Januar und begleitet den bzw. die SchülerIn/StudentIn dann 12 Monate lang durch seinen stressigen Alltag. Endlich keine Klausur, keinen Abgabetermin und keine Party mehr vergessen!



Bildinformation: Impressionen des MemoMe. Planers students 2017/2018