AUSTRIA EXPEDITION - DIE CHALLENGE

In wenigen Wochen ist es soweit: die erste AUSTRIA EXPEDITION CHALLENGE startet mit einem ganz besonderen Programm.Was verbirgt sich dahinter?Es geht um die Herausforderung an die Teilnehmer, keine Profis, in 4 Tagen 100 km zu wandern.Im wunderschönen Salzkammergut, rund um den Wolfgangsee, werden bei dieser CHALLENGE einige Highlights geboten: Nach jeder Wanderetappe treffen sich alle Teilnehmer abends. Neben köstlichem traditionellem Essen und Getränken aus der Region erhält jeder, der die Tagesetappe geschafft hat, eine Urkunde, viel Beifall und Motivation für den nächsten Tag. Es soll ja jeder das Ziel der CHALLENGE erreichen. Als besonderen Höhepunkt konnten für die 1. AUSTRIA EXPEDITION CHALLENGE Stars aus Österreich gewonnen werden, die von der Idee begeistert sind.Die bekannte Stimmungs- und Schlagerband "DIE WÖRTHERSEER", regelmässig in den österreichischen Charts und Hitparaden vertreten, werden am 30.06.2017 ein Exklusivkonzert für diese CHALLENGE geben.Eine ganz besondere Überraschung haben sie sich dafür ausgedacht.Ausserdem präsentieren sie zur Challenge passend ihre motivierenden Songs:"GIB DEIN BESTES" und "WIR LEBEN WIEDER NEU"Am Abend heisst dann einer ihrer bekanntesten Hits nicht mehr:"DU BIST SO SCHÖN WIE DER WÖRTHERSEE", sondern es wird gesungen: "Du bist so schön wie der Wolfgangsee".Warum auch nicht. In allen Branchen muss man mit der Zeit gehen und auch mal was Aussergewöhnliches bieten. So ist das eine tolle Idee, den Text des Songs der AuftrittSlocation anzupassen. Die Einwohner des Ortes sind auch eingeladen, auf dem Konzert der "WÖRTHERSEER" stimmungsvoll mitzusingen. Sogar der Bürgermeister des Ortes findet das komplette Konzept von AUSTRIA EXPEDITION cool und will es sich nicht nehmen lassen, dabei zu sein.Begleitet werden die 4 Tage mit einem professionellen Kamerateam und Fotograf von WEB CHANNEL TV aus der Schweiz. Der dabei entstehende Reisebeitrag wird anschliessend sicher viele inspirieren, auch über eigene Grenzen zu gehen und bei der nächsten CHALLENGE im September dabei zu sein. Das Motto von AUSTRIA EXPEDITION heisst nämlich:"Runter vom Sofa! Ran an die Challenge!Sprenge Deine Grenzen und erlebe mit uns Aussergewöhnliches!"Was beinhaltet die CHALLENGE?- 4 x Übernachtung mit Frühstück- Duschmöglichkeit bei Direktabreise am letzten Tag- Benutzung des hoteleigenen Hallenbades- Begrüssungsschnapserl am 1. Abend und Welcome mit dem Wanderführer- 4 x 3 Gang-Abendmenü mit heimischen Spezialitäten- täglich zum Abendessen Wasser und Getränk (wahlweise: 2 /3Bier oder 1 x 0,5l Hauswein weiss od. rot)- 1 x Volksmusikabend aus der Region - Dauer ca. 1 Std.- 1 x regionales Lunchpaket - Wolfganger Gandljause (Etappe 1)- 1 x Mittagseinkehr in der Jausenstation Aschinger (Etappe 2)- 1 x Mittagseinkehr bei der Welterbebäckerei Maislinger (Etappe 3)- 1 x Mittagseinkehr in die Käsehütte auf der Postalm (Etappe 4)- 1 x Schifffahrt - Überfuhr am Wolfgangsee- 1 x Transfer von Zinkenbach / Strobl - Nussenseekreuzung- 1 x Transfer von Hallstatt zurück zum Hotel- 4 Tage Begleitung durch staatlich geprüfte Wanderführer (max. Gruppengrösse 20 Teilnehmer)- Logistische Betreuung der Wanderungen (Ablauf, Informations- und Kartenmaterial)- Videodreh + Fotos der Challenge zur Erinnerung für die Teilnehmer und Promotion- Anerkennung je erfolgreich absolvierter Wanderetappe- Sponsorpaket- Servicehotline täglich von 08.00 bis 18.00 Uhr durch das Büro in Bad Ischl<a href="www.austria-expedition.com">www.austria-expedition.com</a>- Preis pro Wanderteilnehmer:Im Doppelzimmer: 550 EUREinzelzimmerzuschlag: 60 EUR- Verlängerungsnacht inklusive HP im DZ: 65 EUR- Begleitpersonen, die nicht an der Challenge teilnehmen:Im Doppelzimmer: 470 EUREinzelzimmerzuschlag: 60 EURDa wird ein Extraprogramm angeboten.- Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern(2 Vollzahler - max. 1 Kind):0 - 5,9 Jahre: 100%6 - 12,9 Jahre: 50%ab 13 Jahre bis 14,9 Jahre: 30%Buchung dieser Reise mit limitierter Personenzahl unter:<a href="www.austria-expedition.com">www.austria-expedition.com</a>



