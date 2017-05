Gamer's Potion startet eigene Kickstarter Kampagne

(fair-NEWS)

Heute hat die Gaming, Entertainment und Technik Website Gamer's Potion ( www.GamersPotion.de ) die eigene Kickstarter Kampagne gestartet. Mit einem Finanzierungsziel von insgesamt 10.000 Euro innerhalb eines Monats sammelt die Website hauptsächlich für finanzielle Mittel, um den eigenen Wachstum voranzutreiben. Dabei wird neben der typischen finanziellen Unterstützung auch aktiv um Kooperationspartner geworben.Insgesamt bietet das neue Portal vier verschiedene Support-Pakete an, die in Bronze, Silber, Gold und Platin aufgeteilt sind. Jede der Rubriken bringt den Unterstützern unterschiedlichste Vorteile. Es ist klar zu erkennen, dass es Gamer's Potion vor allem auf langfristige Unterstützer abgesehen hat, die sich selbst mit dem neuartigen Konzept der Seite identifizieren können.Gamer's Potion selbst ist erst am Montag den 15. Mai an den Start gegangen und bietet seitdem anspruchsvolle Artikel im oben genannten Themenbereich. Vor allem der Kontakt und der interaktive Austausch mit den Lesern stellt eine Besonderheit dar. Inhaber Christian Sengstock stammt selbst aus dem Banken-Bereich, hat aber bereits mehre Jahre journalistische Erfahrung vorzuweisen. Er setzt auf seine Seite, die nicht mit typischen News-Seiten konkurrieren will. Dafür setzt man auf Specials und Artikel-Wünsche der Leserschaft.Alle Informationen über die Kickstarter-Kampagne und Gamer's Potion selbst, inklusive eines Vorstellungs-Videos, erhaltet ihr unter dem Link zur Kampagne http://kck.st/2rDe6cG . Gamer's Potion selbst findet ihr unter www.GamersPotion.de Ansprechpartner: Christian Sengstock, Schoppershofstr. 77, 90489 Nürnberg Tel. 01525/5304166



