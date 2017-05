Son Jong Ho Classic Taekwondo Saarland: Eröffnungslehrgang mit Großmeister SON

(fair-NEWS)

Saarbrücken. Den Verantwortlichen des Power Out Centers in Saarbrücken gelang es den koreanischen Großmeister Son Jong Ho in die Landeshauptstadt einzuladen. Hier wird er seine Philosophie des traditionellen, klassischen Taekwondo im Rahmen eines Lehrganges am 27. Mai 2017 in der Joachim-Deckarm-Halle präsentieren. Interessierte finden diese kontaktlose Kampfkunst künftig auch im Trainingsanagebot des Power Out.Tae Kwon Do, das Kämpfen mit Füßen, Fäusten und vor allem mit unserem Willen ist ein Bewegungssport, der nicht nur den Körper formt. Die Anwendung technisch-physikalischer und psychologischer Prinzipien, verbunden mit einem konsequenten, selbstkritischen Üben beeinflussen die Trainingsteilnehmer auch in geistiger Hinsicht. Durch ständiges Wiederholen werden die Techniken mit der Zeit sicher beherrscht und letztlich intuitiv ausgeführt. Oberstes Ziel dieser traditionellen Kampfkunst ist jedoch ein innerer Reifeprozess zur Vervollkommnung des Charakters. Tae Kwon Do ohne Kontakt bedeutet, dass der Partner während eines Freikampfes durch eine Angriffstechnik nicht berührt werden darf. Obwohl sich Vollkontakt und ohne Kontakt nur auf die sportliche Wettkampfsituation beziehen, steckt hinter beiden Bezeichnungen ein vollkommen unterschiedliches Trainingskonzept.Klassisches Tae Kwon Do, wie es vor mehr als 40 Jahren nach Deutschland kam, wird ohne Kontakt praktiziert. Nur wenige koreanische Tae Kwon Do-Meister blieben beim traditionellen Tae Kwon Do; die meisten wendeten sich dem wettkampforientierten Vollkontaktsport zu.Training für Körper und GeistInsgesamt bietet Tae Kwon Do ein hervorragendes Training für Körper und Geist. Es fördert Gelenkigkeit, Ausdauer, Distanzgefühl, Reaktion und Selbstdisziplin. Dem Power Out Center in Saarbrücken gelang es nun, Großmeister Son nach Saarbrücken einzuladen, gleichzeitig wird diese Kampfkunst ab sofort in den Räumen des Power Out für alle Interessierten angeboten. Als Trainer stehen die Leiter der beiden Tae Kwon Do Schulen in Riegelsberg (Kim Trinh) und Wiesbach (Dieter Appel) zur Verfügung, die in diesem Jahr jeweils das zehnjähriges Bestehen mit ihren Schulen feiern. Wir starten mit einem dreimaligen Training pro Woche (Montag, Donnerstag und Samstag). Alles Weitere entnehmen Sie bitte www.classic-tkd.saarland oder der Facebook-Seite der Schule Riegelsberg unter: https://www.facebook.com/TaekwondoRiegelsbergSaar



Bildinformation: Großmeister Son Jong Ho (rechts) mit den saarländischen Vertretern seines internationalen Classic Taekwondo Verbandes. v.l.n.r. Kim Trinh, Dieter Appel, Samar Adjdadi, Christian Mues; (c) Kim Trinh