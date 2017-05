Drei Elemente setzt Zeichen beim VfL Founder-Camp

(fair-NEWS)

Bochum, 9. Mai 2017.Am kommenden Donnerstag geht zum fünften Mal das VfL Netzwerk-Erlebnis an den Start. Zum zweiten Mal in diese Mittelstandsmesse eingebettet ist das sogenannte VfL Founder-Camp. Veranstalter ist der VfL Bochum 1848. Rund 1.000 Besucher werden erwartet wenn sich mehr als 80 mittelständische Unternehmen und rund 20 Startups präsentieren. Das VfL Founder-Camp gehört zu den größten Treffen der Gründer- und Startup-Szene im Ruhrgebiet. Entwickelt wurde der Erfolgsevent von der Bochumer Kommunikationsagentur Drei Elemente GmbH, die sich zusammen mit dem VfL seit vielen Jahren für Startups engagiert."Das VfL Founder-Camp ist eine Mischung aus Gründermesse, Kommunikationsplattform und Ideen-Wettbewerb. Geboten werden interessante Vorträge sowie jede Menge Kontakte und Informationen. Im Rahmen des VfL Founder-Pitch können sich mehrere Jungunternehmen mit ihren Ideen präsentieren - ähnlich wie in der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen". Eine fachkundige Jury bewertet diese Ideen. Für drei Gewinner winken attraktive Preise", erklärt Sebastian Pasuto, der für die Agentur Drei Elemente für das VfL Founder-Camp verantwortlich zeichnet und der letztes Jahr selbst in der Jury des VfL Founder-Pitches saß.Eine wirtschaftliche Selbständigkeit habe sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Gleiches gelte für den Sport. Werte wie Selbstbestimmung, Fairness, Werteorientierung und Engagement seien Säulen des Erfolgs - im Fußball und in der Wirtschaft, so Pasuto. "Es ist daher naheliegend, ein solches Format gemeinsam mit dem VfL Bochum zu entwickeln. Der VfL ist ein Leistungs- und Sympathieträger der Region und verkörpert mit seinem Engagement genau die Tugenden, die auch junge Unternehmer brauchen, um sich auf dem Markt durchzusetzen."Sebastian Pasuto ist seit mehreren Jahren in der Startup-Szene aktiv. Vor etwa drei Jahren ist er gemeinsam mit Dietmar Bramsel an den VfL Bochum herangetreten, um ein Format für Startups auf die Beine zu stellen: Das Netzwerk-Erlebnis bot die ideale Plattform, auf der Startups ihre Leistungen vor etablierten Mittelständlern, Business Angels und einem breiten Publikum präsentieren können. Der VfL Bochum war sofort bereit, die Idee mitzutragen: Das VfL Founder-Camp war geboren.Unabhängig vom Engagement im Rahmen des VfL Founder-Camps betreibt Drei Elemente auch einen eigenen Startup-Inkubator. Junge Unternehmen der Region können sich zu besonders vorteilhaften Konditionen zeitweise in den Agenturräumen ansiedeln und so sowohl von den Ideen und Kontakten als auch vom Marketing-Know-how der Drei-Elemente-Profis profitieren. "Viele Geschäftsideen scheitern an der Werbung, der Kundensprache und an der Kommunikationsstrategie, nicht am Produkt", so Pasuto. Hier sei man gern Unterstützer und Innovationsbegleiter.Wer den Kontakt zu Drei Elemente suchen möchte, hat dazu auch im Rahmen des VfL Founder-Camp Gelegenheit. Die Bochumer Kommunikationsspezialisten werden sich dort ebenfalls präsentieren. Los geht es am 11. Mai um 10.00 Uhr. Mehr zum Programm, den Rednern und zum Konzept gibt es unter www.vfl-foundercamp.de . Unter www.drei-elemente.com bekommen Interessenten weitere Informationen zum Engagement der Agentur rund um Startups, Wachstum und Unternehmenskommunikation.



Bildinformation: Sebastian Pasuto engagiert sich für Startups